“Soy sabalero, pero quiero mucho a Racing de Córdoba porque de ahí me fui al exterior. ¿Y querés que te cuente cómo llegué de Colón a Racing de Córdoba?… Nosotros jugamos el octogonal contra Belgrano en el 90, con don Juan Manuel Guerra de entrenador. Ganamos 2 a 1 en Santa Fe, perdimos 2 a 0 en la revancha en Córdoba y quedamos eliminados, pero anduve muy bien esa tarde. Nosotros habíamos concentrado en Carlos Paz y nos fue a ‘apretar’ la barra de Belgrano. Y en la cancha, durante el partido, le tiraban con perdigones al banco de suplentes nuestro… Con Siviero nos cansamos de sacar pelotas ese día. Y en la cancha estaba el presidente de Racing, Mario Spirópulos, que murió el año pasado y el Huevo Muggione, que era el entrenador Terminó el partido y me fueron a buscar al vestuario. Se había retirado Pascual Noriega, un histórico de Racing y buscaban un jugador con ese estilo, aguerrido, vehemente, fuerte. Y me llevaron a mí”, cuenta Eduardo Azoge, quien a pesar de ser hincha y de haber jugado en Colón, admite que “este domingo tengo el corazón partido”, por su pasado en Racing de Córdoba.
Colón, Azoge, el “corazón partido” y ese gol que le dio trabajo al relator
Racing de Córdoba enfrentó ocho veces a Colón, hasta este partido, pero nunca le pudo ganar. Eduardo Azoge es uno de los nombres en común y cuenta la anécdota de su paso de Colón a la Academia cordobesa y el gol de tiro libre que le dio inspiración al Bocha Houriet.
-¿Y te fue bien en Racing?
-Teníamos un gran equipo, con Amuchástegui, Ergo, el Chino Benítez, el Conde Galetto, Marcelino Galoppo, el padre de Giuliano, Ceballos… Y de técnico tuve a Jota Jota López, Rodolfo Motta (uno de los mejores que tuve en mi carrera, un gran entrenador) e Hipólito Arraigada, entre otros... Racing siempre tuvo problemas económicos, no sé por qué pero siempre fue así.
-¿Jugaste contra Colón?
-¡Claro…! Creo que fueron tres veces… Y jugué ese partidazo del 4 a 2 en el 92. Estábamos los dos peleando arriba. Perdíamos 3 a 2, erramos un penal, estábamos para el empate y Colón nos clavó el cuarto… Racing de Córdoba es un club que quiero mucho y te repito, gracias a ese club puede irme luego a jugar en el exterior. ¿Y querés que te cuente otra anécdota?
-¿A ver…?
-Un día hice un gol de tiro libre. En LV 3 lo estaban probando al Bocha Houriet, el relator cordobés que era un pibe en ese momento. El comentarista era Víctor Brizuela, uno de los más grandes del periodismo cordobés. Relató tan bien el Bocha ese gol mío, que, al aire, Brizuela le dijo que el puesto era de él...
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El primer enfrentamiento entre Colón y Racing de Córdoba fue en 1967 y en el marco de la Primera División del fútbol argentino. Fue el año en el que se instaló el torneo Nacional, una creación de Valentín Suárez que le permitió el primer ingreso al fútbol grande a los clubes del interior del país, a excepción de los de Rosario y Santa Fe. Ese primer partido se jugó en cancha de Colón y fue victoria sabalera por 1 a 0 con gol del peruano Flores. La revancha terminó 1 a 1 en Córdoba. En ese torneo, que se denominó Promocional, Colón, por ejemplo, compartió con Atlético de la Juventud de San Juan, entre otros.
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En ese partido que se jugó en el barrio Centenario, Colón formó con José Luis Burtovoy (recientemente fallecido); Jáuregui, Sanitá, Mellit y Mareque; Colman, Tardivo y Cardozo; Balbuena, Flores y Ferreyra. El arquero suplente fue Tazare y el entrenador Gerónimo Díaz. El árbitro del partido fue Camilo Busca, quien además del penal que ejecutó Flores y terminó en gol, otorgó dos penales más, uno para Colón (también ejecutado por Flores) y otro para el Racing cordobés, ambos malogrados.
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Los otros equipos del interior que estuvieron en ese Promocional con Colón, fueron Olimpo de Bahía Blanca y Sportivo Guzmán de Tucumán. De primera, además de Colón, estuvieron Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield.
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Luego vinieron seis partidos en el torneo Nacional B a principios de los 90. Fueron seis en total y Colón sostuvo el invicto en todos, incluyendo los dos que se jugaron por el Nacional de Primera División. En la B Nacional se enfrentaron en seis ocasiones, con tres victorias de Colón y tres empates. La última vez que jugaron, fue hace 33 años, el 5 de febrero de 1993 en cancha de Colón y la victoria correspondió al sabalero por 1 a 0 con gol del paraguayo Jorge González.
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El primer equipo en el que jugó el Pulga Rodríguez fue Racing de Córdoba. Lo hizo cuando el equipo cordobés militaba en el Federal A. Luego vino, para el tucumano, lo mejor: su paso e idolatría en Atlético Tucumán y, por supuesto, el brillo que tuvo su carrera cuando consiguió el título de campeón con Colón y su imagen también llegó al nivel de ídolo de la hinchada sabalera. El 7 de junio, el pueblo sabalero vivirá una jornada muy especial en el estadio, ya que se celebrará el quinto aniversario del logro obtenido en la noche de San Juan del 4 de junio de 2021 y, además, se le tributará la despedida al Pulga, que actualmente está jugando en Ñuñorco. A los 41 años, Luis Miguel Rodríguez volvió a ponerse la camiseta del club donde dio sus primeros pasos, cuando apenas era un niño que soñaba con una pelota, formado en la escuelita del “Tigre” bajo la mirada del profesor Hugo Juárez.
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Hay nombres en común, además de Eduardo Azoge, que son trascendentes, sobre todo en la vida deportiva de Colón. Por ejemplo, Dante Unali se puso las dos camisetas y, en el caso de la rojinegra, para ascender a Primera en 1995 y para quedarse un tiempo más con muy buenas actuaciones como lateral por izquierda. Otros nombres recordados son los del Chino Víctor Wolheim y el de Raúl de la Cruz Chaparro. No hay arqueros en común y entre los defensores se puede mencionar Luis Escobedo, Juan Carlos Bujedo, Franco Lazzaroni, Juan Andrés Torletti y Wilfredo Olivera.
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Entre los mediocampistas, surge el nombre de Julio César Bon, un volante de muy buen manejo que jugó en Colón en los 70; Yamil Garnier (autor de un gol importante en un clásico que Colón ganó en cancha de Unión), Cristian Sabir, el “Diablo” Monserrat, Facundo Taborda y Carlos Morales Santos. Pasando al rubro delanteros, el cordobés Darío Gigena es uno de los que vistió ambas camisetas, además de Pedro Argota y Facundo Curuchet.
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Nombres conocidos son los técnicos que dirigieron a ambos clubes. Uno de ellos es el Coco Basile, que estuvo medio año y armó un equipo que jugaba muy bien como aquel de Colón del Apertura 2004, con Garcé, el Cata Díaz, Bedoya, Giovanny Hernández, el Bichi Fuertes, Totono Grisales y Romagnoli, entre otros. Pero el Coco Basile inscribió su nombre en lo más alto de Racing, porque fue el técnico que lo llevó a jugar la final del Nacional de 1980 ante Rosario Central, en un equipo que tenía a Ramos, Gasparini, Aramayo, Amuchástegui, Ballejo, Oyola y Urruti, entre otros.
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Además de Alfio Basile, Victorio Nicolás Cocco dirigió a ambos equipos y otro nombre de muchísima importancia en Colón, al margen de que solo dirigió cinco partidos en total, es el de Mostaza Merlo. El tomó al equipo a cuatro fechas del final del torneo de ascenso de 2014 y consiguió el objetivo en aquella victoria por 3 a 0 sobre Boca Unidos de Corrientes en el Centenario. Luego armó el equipo, dirigió el primer partido ante San Lorenzo y fue cesanteado tras la primera fecha del torneo de 2015 de Primera División.