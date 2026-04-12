Apuntes de un domingo sabalero

Colón, Azoge, el “corazón partido” y ese gol que le dio trabajo al relator

Racing de Córdoba enfrentó ocho veces a Colón, hasta este partido, pero nunca le pudo ganar. Eduardo Azoge es uno de los nombres en común y cuenta la anécdota de su paso de Colón a la Academia cordobesa y el gol de tiro libre que le dio inspiración al Bocha Houriet.