Apareció el equipo como lo había adelantado Medrán en las charlas con los dirigentes cuando todavía el torneo no se había iniciado. “En la sexta o séptima fecha veremos el Colón que yo quiero”, les dijo Medrán, palabras más, palabras menos. Y la realidad es que se dieron dos victorias y un mejoramiento en el nivel de juego – sobre todo el sábado pasado ante San Miguel – que sirven para darle la derecha al técnico.
Colón, en su mejor momento, ante un rival que no es para confiarse
Medrán hará dos modificaciones en el equipo que viene de jugar el mejor partido ante San Miguel. El encuentro se disputará este domingo a las 19 con el arbitraje de Joaquín Gil.
Ahora viene un rival duro, que estaba en condiciones de seguir siendo puntero con el mismo puntaje que Colón y Morón, pero que perdió como local ante Ciudad Bolívar y fue una de las sorpresas de la fecha. Racing de Córdoba cayó vencido por un rival al que muchos pensaban que le iba a ganar y que así continuaría en racha, pero la realidad fue que cayó vencido y ahora llega con esa necesidad de recuperar terreno en Santa Fe.
“Racing es un equipo que propone, que quiere ser protagonista del partido pero que no tiene un sistema defensivo sólido”, comentó el colega Enrique Vivanco, aquel que jugó en el recordado Racing cordobés de la década del 80, cuando llegó a ser subcampeón del fútbol argentino de la mano del Coco Basile, con figuras de la talla de Noriega, Coloccini, Quiñones, Gasparini, Amuchástegui, Ballejo, Oyola y Urruti, entre otros. Ese equipo perdió la final del Nacional de 1980 ante el Rosario Central de Angel Tulio Zof, que lo goleó en Arroyito y aseguró en ese partido la obtención del título de campeón.
Dos cambios obligados debió experimentar Medrán. Sin Budiño, el arquero titular, por su hematoma renal que lo llevó a estar en observación durante varias horas, será el momento de darle la oportunidad a Tomás Paredes, que ya atajó un par de veces el año pasado y acaba de extender su contrato profesional.
La lesión de Leandro Allende (segunda de índole muscular y en poco tiempo) también lo deja afuera del encuentro de este domingo a las 19, con el arbitraje de Joaquín Gil, por lo que tendrá que recurrir a Emanuel Beltrán, un marcador de punta diestro que, por lo visto, le genera mayor confianza al técnico que Castet (que arrancó como titular y perdió el puesto con Allende) y hasta que el propio Conrado Ibarra, aunque en este caso, el juvenil de Colón es volante y no marcador de punta para Medrán.
El resto del equipo no sufrirá alteraciones y tampoco las habría padecido en su totalidad si es que Budiño y Allende estaban en condiciones de jugar. Con los cambios obligados, Colón saldrá al estadio del barrio Centenario con Paredes; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Beltrán; Muñoz, Lértora y Antonio; Marcioni, Bonansea y Lago, para jugar ante el Racing cordobés, club con el que no se mide desde principios de la década del 90.
A propósito de los cordobeses, la probable formación sería con Brian Olivera; Raúl Chamorro, Gabriel Aranda, Matías Sánchez y Emanuel Díaz; Santiago Rinaudo, Alan Olinick, Gaspar Vega y Matías Machado; Leandro Córdoba y Pablo Chavarría. No está confirmado todavía pero hay muchas chances de que Ricardo Centurión integre finalmente el banco de relevos para este encuentro que se jugará en el estadio del barrio Centenario.
Las restricciones en la norte
Tal como informó El Litoral y más allá de las fallas que hubo en el operativo policial al no ser detectado el ingreso de la bandera amenazante que se colocó sobre la tribuna norte del estadio en el partido ante San Miguel, se mantuvo la sanción que restringe el ingreso de banderas, tirantes y elementos musicales a esa tribuna que da a la avenida Juan José Paso.
Colón emitió un comunicado, al respecto, en el que sienta posición con relación a los hechos acontecidos en el último partido y con la determinación del Ministerio de Seguridad. Y expresa lo siguiente:
"La Comisión Directiva del Club Atlético Colón hace saber por este medio a sus socios y simpatizantes que por Resolución de fecha 10 de Abril de 2026 el Secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe ha dispuesto restringir el ingreso y/o utilización de banderas, tirantes y/o instrumentos musicales de cualquier tipo y tamaño en la Tribuna Popular Norte baja de nuestro Estadio de Fútbol para los próximos dos (2) encuentros que dispute nuestra Institución en condición de local por el torneo correspondiente a la Primera Nacional; motivado en razones de público conocimiento.
Teniendo en cuenta que la restricción es solamente para un sector determinado, hacemos saber que en el resto del Estadio podrán concurrir los socios y simpatizantes con sus banderas como lo hacen habitualmente; dejando expresa constancia que nuestra Institución resulta ajena tanto a los motivos mencionados por dicha Resolución como a la sanción impuesta".