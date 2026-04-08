A pesar de las tremendas ganas del propio futbolista y de la certeza que “los estudios realizados no arrojaron nada grave”, la recomendación médica que acatarían Matías Budiño, el staff técnico de Ezequiel Medrán y, obviamente, los dirigentes sabaleros sería “parar, al menos, por un partido”.
¡Recomendación médica!: Colón lo pierde a Budiño al menos un partido
El golero sufrió un golpe sobre el final del último partido, sintió dolor y quedó unas horas en observación. No entrenó en el arranque de la semana y, a pesar de sus ganas, la decisión final sería que no ataje contra Racing de Córdoba.
Observación, reposo y afuera
Hay que recordar que el golero sufrió un golpe, sobre el final del partido contra San Miguel, que le provocó una hematoma renal, por lo que se le realizaron estudios y lo “obligaron” a no entrenar en lo que va de la semana sabalera.
“Sobre el final del partido contra San Miguel, cuando faltaban cinco minutos, hubo un remate al primer palo. Budiño la sacó al córner, se pegó contra el caño e inmediatamente se empezó a tocar la zona del golpe”, cuentan allegados al “1” sabalero.
Automáticamente, después del partido y por sus propios medios, concurrió al Sanatorio Sata Fe para realizar un chequeo preventivo. Se le realizaron los estudios de rigor, quedó en observación, disfrutó el domingo libre pero recibió la indicación de “reposo total” por 48 horas. En consecuencia, no entrenó ni lunes ni martes con el plantel profesional sabalero.
Si bien los primeros estudios confirmaron el hematoma renal “sin otras lesiones de gravedad”, más allá que este miércoles repitió la evaluación clínica, la recomendación médica es que “descanse al menos un partido, el de este domingo ante Racing de Córdoba en el Cementerio de los Elefantes desde las 19”.
El Litoral consultó con algunos dirigentes sabaleros, casualmente cuando la pelota decidió “no entrar” en los tres caños de Colón: dos victorias seguidas, dos arcos “en cero” para el ex Estudiantes de Caseros.
"Esto es muy largo, no hay que arriesgar"
“Matías no tiene nada grave y por el contrario tiene muchas ganas de jugar. El análisis es que la temporada recién arranca y es preferible no arriesgar: ¿qué pasa si se vuelve a golpear en esa zona donde se formó el hematoma renal?. No es necesario que ataje al límite y lo mejor es parar, al menos, un partido: el de este domingo contra Racing de Córdoba”, explican.
Un dato de color estadístico anticipó, con el equipo de reserva, la decisión que se podía venir con Matías Budiño. En el once de Alejandro Russo y Fernando Alonso, que perdió 2-1 con Belgrano en Córdoba, los nombres fueron: Lucas Cuffia; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Zahir Ibarra, Zahir Yunis; Jeremías Lastra, Tomás Gallay, Mateo Cardozo, Iván Ojeda; Tiziano Favotti y Jano Aguiar.
¿Por qué la rareza?: porque el arquero que venía siendo titular en la reserva de AFA era Tomy Paredes, suplente de Matías Budiño en Primera. Por lo tanto, pensando en el domingo y la baja del titular, lo cuidaron al arquero del semillero sabalero. De confirmarse todo, Tomás Paredes será titular ante Racing de Nueva Italia y el “Conejo” Tomás Giménez será el suplente.
En cuanto al rival sabalero, según publica La Voz del Interior, Racing de Nueva Italia no tiene demasiado margen para quedarse mirando por el espejo retrovisor. El golpe ante Ciudad de Bolívar todavía duele, pero el torneo no espera. Y la Academia lo sabe: el aplazo del domingo en el Miguel Sancho obliga a reaccionar rápido si no quiere empezar a ceder terreno en la pelea de arriba.
El 0-2 no fue uno más. Porque llegó ante un rival que no había ganado en todo el año y porque el equipo nunca logró acomodarse tras ese error inicial de Brian Olivera que condicionó todo el partido.
Racing quedó partido, sin respuestas, y terminó pagando caro una tarde que arrancó torcida y nunca logró enderezar. Así, bajó al quinto lugar y encendió una alarma que, por ahora, es temprana pero no deja de ser señal.
El calendario, además, no ofrece consuelo. Lo que viene es bravo, de esos partidos que te marcan para qué estás. El próximo domingo a las 19 la Academia visitará a Colón en el Cementerio de los Elefantes. Un rival pesado, uno de los punteros, que llega en alza tras un sólido 3-0 ante San Miguel. Un examen de carácter. Un escenario ideal para levantarse… o para complicarse.
En ese contexto, aparece una noticia que puede cambiar el ánimo. Ricardo Centurión está en la recta final de su recuperación y asoma como una carta fuerte para el viaje a Santa Fe.
“Ricky” dejó atrás una molestia en el isquiotibial y empieza a pedir pista. Su posible regreso no es un detalle menor: es jerarquía, es desequilibrio y, sobre todo, es ilusión en un momento donde Racing necesita creer otra vez.
No es el único movimiento. También podría darse el debut de Gaspar Vega, ya habilitado tras cumplir su sanción. Opciones que suman en un equipo que necesita respuestas, variantes y, fundamentalmente, carácter.
Porque Racing está en ese punto justo del campeonato donde los tropiezos duelen más de la cuenta. Y porque sabe que, si quiere pelear arriba, no puede repetir errores ni regalar nada. Santa Fe aparece en el horizonte como una prueba de fuego. Y en medio de la exigencia, la posible vuelta de Centurión abre una puerta. Chiquita, sí. Pero puerta al fin.