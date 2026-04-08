Sufrió un hematoma renal post San Miguel

¡Recomendación médica!: Colón lo pierde a Budiño al menos un partido

El golero sufrió un golpe sobre el final del último partido, sintió dolor y quedó unas horas en observación. No entrenó en el arranque de la semana y, a pesar de sus ganas, la decisión final sería que no ataje contra Racing de Córdoba.