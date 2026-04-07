El plus de paciencia que requería

Colón y aquella predicción de Medrán: “El equipo aparecerá en la sexta o séptima fecha”

El técnico no arrancaba sólido por los malos resultados del año pasado, pero había encontrado tierra arrasada. Necesitaba un poco de tiempo para armar un equipo nuevo. Ahora hay que fijarse en lo que pasó los dos años anteriores, con comienzos de temporada similares, para que no se repita la historia.