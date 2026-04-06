Matías Budiño tuvo un problema renal producto de un fuerte golpe recibido durante el partido que jugaron el último sábado Colón con San Miguel y, por tal motivo, se le practicaron estudios en la zona afectada y eso motivó que estuviera en observación durante varias horas.
Colón: Budiño y un fuerte golpe en la zona renal que lo coloca en duda para jugar el domingo
El sábado a la noche se le hicieron estudios, quedó en observación y los médicos volverán a verlo el miércoles. Si no ataja ante Racing de Córdoba, iría Paredes.
Por lo pronto, ni lunes ni martes estaba previsto que el arquero sabalero se entrene y se aguardarán nuevos estudios que se realizarán este miércoles para determinar su presencia o no en las prácticas y en el partido del domingo frente al Racing cordobés.
En el caso de que el arquero sabalero no esté en condiciones de atajar, su lugar sería ocupado por Tomás Paredes, el pibe surgido de las inferiores del club que ya tuvo la posibilidad de hacerlo en algunos partidos sobre el cierre del torneo anterior, dejando una buena impresión.
En cuanto al resto del plantel, no hay demasiados inconvenientes ni preocupación por el estado de los futbolistas que fueron titulares en el partido con San Miguel, razón por la cual se supone que Medrán tendrá todo listo para repetir equipo, a excepción de la posible ausencia de Budiño si es que no evoluciona favorablemente.
Colón tendrá tres partidos que pueden marcar el rumbo del equipo, por más que el torneo es largo, cuando enfrente el domingo a Racing de Córdoba, luego visite el sábado 18 a Deportivo Morón (con el que comparte la punta) y posteriormente reciba a Godoy Cruz el domingo 26 en Santa Fe. Son tres equipos que, al menos en este arranque de la temporada, se muestran como aspirantes a un protagonismo que ya ha adquirido el elenco santafesino.