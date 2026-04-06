El partido que jugarán Colón y Racing de Córdoba por una nueva fecha del torneo de Primera Nacional, el fin de semana venidero, se jugará el domingo 12 de abril a las 19 y no el sábado 11 como estaba programado.
Razones de seguridad
Colón-Racing de Córdoba pasa al domingo
El partido que se tiene que jugar este fin de semana se había programado para el sábado a las 19 pero se disputará el domingo a la misma hora.
El Cementerio de los Elefantes se abrirá nuevamente el domingo para el segundo partido consecutivo de Colón como local. Foto: Fernando Nicola
De acuerdo a lo que se dio a conocer, el corrimiento fue solicitado por los organismos de seguridad, bajo la órbita de Fernando Peverengo, debido a la presentación de Tan Biónica en Unión ese mismo sábado y la decisión se basa en la necesidad de no contar con dos espectáculos de concurrencia masiva el mismo día.
No sola la dificultad es por el operativo de seguridad, en cuanto al rol de la policía en ese aspecto, sino también por los problemas que ocasionaba al sector de bomberos, ese hecho de tener dos acontecimientos que prácticamente se “chocan” en cuanto a los horarios.
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