Tras la contundente victoria que consiguió Colón este sábado por la noche en el Brigadier y frente a San Miguel, el entrenador sabalera Ezequiel Medrán brindó su habitual conferencia de prensa en la que analizó a fondo la actuación de sus dirigidos haciendo foco en el gran trabajo realizado desde lo colectivo.
Medrán: “Seguramente fue el mejor partido de nuestro proceso en Colón”
El entrenador sabalero destacó el andar de su equipo tras la goleada de este sábado en el Brigadier. Valoró la solidez y la eficacia que tuvieron sus jugadores, habló de las ausencias de Castet y Sarmiento y señaló que “hay que tener carácter para salir adelante en los momentos difíciles”.
Además, se mostró contento por el lugar de privilegio que le toca ocupar hoy en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional aunque dejó en evidencia que el torneo es largo, faltan todavía muchas estaciones por recorrer y volverán a presentarse en el camino situaciones complicadas como lo fue la derrota de hace un par de semanas en San Telmo.
En el inicio de su charla con los medios santafesinos, el rafaelino señaló: “Pudimos resolver de buena manera un partido que en la previa era complejo porque el rival venía jugando muy bien en el inicio del campeonato. Considero que hicimos un gran trabajo que nos permitió tener el control del juego y además la capacidad de resolverlo con ese tercer gol cuando recién empezaba el segundo tiempo”.
Siguiendo por esta línea, y consultado sobre las virtudes que mostró su equipo en la clara victoria sobre los de Coleoni, Medrán comentó: “Me parece que en cuanto al esquema el equipo se sintió cómodo a la hora de competir. Es algo que estamos trabajando, revisamos el partido pasado y decidimos repetirlo para este partido. Se vio un equipo que tuvo orden y solidaridad y por eso prácticamente no nos han creado situaciones claras de gol en los 90 minutos. Hemos sido realmente muy sólidos y hemos tenido eficacia”.
En otro tramo de la conferencia, al DT de Colón se le consultó por el ritmo que impuso el equipo desde lo físico, siendo un factor determinante en el partido contra San Miguel. Sobre eso, el entrenador rojinegro explicó: “A la hora de correr y de trabajar el partido el equipo lo ha hecho de una gran manera especialmente en cuanto a la parte física".
"Sentimos que hemos dominado al rival y que termino siendo un partido bastante cómodo para nosotros. En función de cómo están los jugadores desde lo físico uno va tomando decisiones”, agregó.
Sobre esto último, y en referencia a la ausencia en la lista de concentrados de Facundo Castet y Darío Sarmiento, el DT de Colón reveló que “en el lateral izquierdo hemos recuperado a Conrado y también lo hemos probado a Beltrán en estos últimos 2 juegos y respondió y es por eso que no le está tocando concentrar a Facundo Castet. En el caso de Sarmiento no hay nada extraño, solamente pueden concentrar 20 y es por eso que le ha tocado quedar afuera para este partido”.
En referencia a lo que significa ver a su equipo como único líder del grupo A de la Primera Nacional a la espera de lo que ocurra con Morón y Racing de Córdoba, el ex entrenador de Gimnasia de Mendoza insistió: “Sabemos que es un torneo largo que tiene muchas fechas. Es un torneo complejo, donde van surgiendo muchas situaciones. Estoy conforme con la ambición con la que lo estamos transitando".
"Creo que el equipo está asumiendo la responsabilidad que le toca, se está trabajando bien y lo estamos disfrutando en el día a día. Hoy a eso lo podemos plasmar a través del rendimiento a la hora de competir. Estábamos seguros que eso iba a llegar porque cuando vos trabajás a conciencia, con la convicción con la que preparas el día a día el fútbol te termina dando la derecha”, sumó el DT.
Volviendo a destacar las virtudes del plantel que le toca liderar, Medrán dijo que “estamos disfrutando de la preparación, de ver cómo compiten con la tranquilidad de que tengo un plantel de hombres que entiende los momentos, que cuando están conectados son realmente muy competitivos, que hoy han manejado muy bien los momentos importantes del partido y que han conseguido un gran triunfo”.
Una de las preguntas que se le hizo al DT de Colón fue por la figura de Ignacio Antonio, quien terminó siendo el sorprendente goleador sabalero en la noche del sábado. Sobre esto, Medrán explicó que “al estudiar al rival, creíamos que teníamos la capacidad de generar superioridad por la banda derecha para luego centrar o cambiar de frente".
"Ahí sabíamos que si Nacho Antonio quedaba en un lugar oculto en la zona del medio campo y llegaba a pisar el área no iba a tener marca e iba a poder tener posibilidades de hacer el gol. Por suerte se dio, obviamente que cuando uno lo habla y lo trabaja en la semana y después sucede te reconforta. El gran mérito es del plantel y de la manera en la que que han competido y han jugado hoy”, sumó.
"¿La figura? El equipo"
En otra parte de la rueda de prensa, y volviendo sobre la tarea que ejecutaron sus dirigidos ante el trueno verde, Ezequiel Medrán fue contundente: “Seguramente fue el mejor partido que me tocó dirigir en todo este proceso en Colón. Creo que vamos entendiendo los momentos de este campeonato que tenemos que afrontar, siendo inteligentes a la hora de competir".
"Me siento satisfecho por la manera en la que nos preparamos desde lo físico pero a la vez entendiendo la importancia que nosotros le damos a la parte táctica y estratégica. Eso se nota en la gran capacidad que tienen los jugadores de asimilar cada mensaje que trabajamos la semana o que visualizamos los videos, para luego tomar buenas decisiones a la hora de jugar", agregó Medrán.
"Eso a uno realmente lo reconforta, porque obviamente que uno se siente representado a la hora de la manera en que está compitiendo Colón. Yo siento que el equipo entero fue la figura. Han hecho un gran trabajo. Creo que se han conectado todos en la zona de los volantes, el trabajo de la defensa que no tuvo sobresaltos y lo que hace Alan que es extremadamente generoso con el equipo”, concluyó.
"No me caso con un sistema"
Ya en el tramo final de su conferencia de prensa post partido, al técnico de Colón le preguntaron por la variante táctica que implementó la semana pasada en Paraná y repitió este sábado en el Brigadier.
Sobre ello, el nacido en Rafaela señaló: “Nunca me caso con un sistema. Yo busco rendimientos de jugadores y trato de poner en cancha a los que mejor están para poder competir y a la vez encontrar ese equilibrio, tanto en zona defensiva como en zona ofensiva. No me caso con un sistema porque le doy prioridad al rendimiento, a la actualidad, al presente".
"Este sistema que implementamos es una alternativa que veníamos trabajando tanto desde la pretemporada como en las semanas de trabajo durante el campeonato. Decidimos probarlo la semana pasada en Patronato, salió muy bien y por eso tomamos la decisión de repetirlo”, agregó.
Profundizando sobre la responsabilidad que cae sobre sus hombros y sobre el plantel que conduce por llevar a Colón nuevamente a Primera División, Medrán aclaró que “es un grupo nuevo, es un plantel nuevo, que está asimilando a muchos jugadores que no estaban y que están teniendo sus primeros momentos con esta camiseta".
"Muchos de ellos tenían que transitar este inicio de campeonato, esta exigencia de lo que pide la cancha y la historia de Colón. Todos sabemos lo duro que puede ser una derrota como la que nos tocó pasar en San Telmo pero teniendo también la capacidad de asimilarla y demostrar rápidamente el carácter para encarar la semana y responder de la manera que se hizo con Patronato”, sumó Medrán.
En el final, e insistiendo en que se trata de un camino extenso el que se debe recorrer a lo largo de la temporada, el entrenador de Colón concluyó: “Hay una serie de situaciones que el equipo va a ir aprendiendo a partir de las derrotas o de momentos difíciles pero siempre teniendo la capacidad de que eso no dure tanto, que no se note tanto".
"Estamos jugando un torneo largo donde vamos a tener situaciones complejas que atravesar y nosotros sabemos que debemos tener el carácter y la responsabilidad para resolver y revertir entendiendo y sintiéndonos contentos de estar acá representando a Colón” dijo en el cierre de su conferencia.