El DT se fue satisfecho tras el 3 a 0 a San Miguel

Medrán: “Seguramente fue el mejor partido de nuestro proceso en Colón”

El entrenador sabalero destacó el andar de su equipo tras la goleada de este sábado en el Brigadier. Valoró la solidez y la eficacia que tuvieron sus jugadores, habló de las ausencias de Castet y Sarmiento y señaló que “hay que tener carácter para salir adelante en los momentos difíciles”.