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Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón ante San Miguel

El Sabalero ganó por 3 a 0 en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe por la octava fecha de la Primera Nacional 2026.

Colón ganó este domingo por 3 a 0 ante San Miguel, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Primera Nacional. Fotos: Matías Pintos.Colón ganó este domingo por 3 a 0 ante San Miguel, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Primera Nacional. Fotos: Matías Pintos.
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Colón ganó 3 a 0 contra San Miguel en Santa Fe, en el partido correspondiente a la séptima fecha de la la Primera Nacional 2026.

Los goles fueron convertidos por Ignacio Antonio en dos oportunidades, a los 6 y los 12 minutos de la primera etapa, mientras que Ignacio Lago convirtió a los 17 de la segunda etapa.

El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.

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