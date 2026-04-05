Colón ganó 3 a 0 contra San Miguel en Santa Fe, en el partido correspondiente a la séptima fecha de la la Primera Nacional 2026.
Fecha 8
Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón ante San Miguel
El Sabalero ganó por 3 a 0 en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe por la octava fecha de la Primera Nacional 2026.
Colón ganó este domingo por 3 a 0 ante San Miguel, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Primera Nacional. Fotos: Matías Pintos.
Los goles fueron convertidos por Ignacio Antonio en dos oportunidades, a los 6 y los 12 minutos de la primera etapa, mientras que Ignacio Lago convirtió a los 17 de la segunda etapa.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.
Así quedó la tabla
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