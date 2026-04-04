Hace 40 años que no se medían

Colón, San Miguel y una historia de pocos enfrentamientos y escasos nombres en común

La última vez que jugaron entre sí fue en el 86, cuando Colón tenía al Negro Palma en el equipo. Hubo solo cuatro jugadores que se pusieron ambas camisetas. Juegan esta tardecita en el Brigadier López, donde Colón siempre le ganó.