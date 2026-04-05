En busca de un triunfo que lo devuelva a lo más alto de la Zona A (Godoy Cruz había ganado un rato antes en Mendoza), el Colón de Ezequiel Medrán recibía al San Miguel del “Sapito” Coleoni en el Brigadier López y en cotejo válido por la octava fecha de la Primera Nacional. Por primera vez en el año con todo su plantel a disposición, el entrenador rafaelino hizo la lógica y puso en cancha a los mismos 11 que venían de ganarle a Patronato en condición de visitante el domingo pasado, sosteniendo el triple 5 y con el goleador Bonansea como único referente en el área del trueno verde.
Sábado de fiesta en el Brigadier: Colón ganó, gustó, goleó y se subió a lo más alto de la tabla
Con una soberbia actuación, el Sabalero superó ampliamente al Trueno Verde para sumar su cuarto triunfo del año y quedar como único líder de la Zona A a la espera de lo que hagan Morón y Racing de Córdoba. El próximo sábado vuelve a jugar en casa contra la academia.
Desde el inicio mismo del cotejo arbitrado por Nahuel Viñas, la visita sorprendió y salió a jugar de igual a igual con dos líneas de 4 bien adelantadas y buscando dividirle la tenencia a Colón e instalarse en campo rojinegro. Sin embargo, y en la primera que tuvo, los de Medrán fueron a fondo y consiguieron la ventaja, una buena maniobra ofensiva iniciad por Bonansea lejos del área encontró la habilitación de Allende y el centro preciso de Marcioni para Ignacio Antonio que apareció por sorpresa y de volea puso el 1 a 0 local.
Superioridad desde el inicio
El gol casi desde el vestuario trajo tranquilidad en Colón pero no modificó la búsqueda de los de Coleoni, que rápidamente fueron por el empate y casi lo consiguen a la salida de un tiro libre. Pero el sabalero e Ignacio Antonio estaban encendidos y con máxima efectividad encontró el segundo gol a los 12 y gracias a otra aparición ofensiva del mediocampista rojinegro. Otra jugada que arrancó desde la derecha derivó en el preciso centro de Peinipil y la solitaria definición del 8 que solo tuvo que empujarla para desatar el festejo de todo el Brigadier.
Tras el arranque furioso y con dos goles de ventaja, Colón decidió bajarle el ritmo el partido y cederle definitivamente la pelota a un San Miguel que siguió intentando pero que chocaba una y otra vez contra sus propias imprecisiones y contra la solidez de la última línea rojinegra. Sosteniendo el orden, los de Medrán esperaban progresar desde la contra y apoyados en un Bonansea que se hacía incontrolable para la defensa del Trueno Verde.
Pasados los 35, el Sabalero dispuso de 2 chances propicias para estirar todavía más su ventaja y liquidar el pleito antes del descanso. Primero fue el propio Bonansea el que guapeó en el área, recuperó el balón y sacó un remate débil que no pudo superar la resistencia del arquero Lungarzo. Un minuto después lo tuvo Allende, con una trepada por la izquierda que terminó con un disparo que se fue apenas por encima del travesaño.
En el inicio del complemento, Coleoni movió el cambio y metió un par de cambios ofensivos decidido a ir rápidamente por el descuento que lo meta en partido. Sin embargo, en menos de 2 minutos, volvió a ser Colón el que tuvo una chance inmejorable de ampliar el marcador. A la salida de un tiro libre, la pelota le quedó a Matías Muñoz que solo y desde el área chica la tiró por arriba. La respuesta de San Miguel no se hizo esperar, con un remate de Adín que se fue cerca del arco defendido por Budiño.
Pasado el cuarto de hora, y cuando el trámite del juego había entrado en una meseta por la impotencia de la visita y la comodidad del local, otra llegada a fondo que tuvo como protagonista a Ignacio Antonio culminó con el tercer gol de la noche. Una incursión ofensiva del 8 terminó con un centro que dio en la mano de un defensor de San Miguel y llevó al árbitro Viñas a sancionar el claro penal para Colón. De la responsabilidad se hizo cargo Ignacio Lago y con jerarquía definió cruzado para dejar sin chances a Lungarzo y estampar el 3 a 0 que liquidaba las acciones en favor del Sabalero.
El tercer gol de la noche le puso punto final al pleito. Desde allí y hasta el pitazo final de Viñas, Colón se dedicó a hacer control del ritmo del juego dominando la pelota ante un rival que bajó los brazos y pese a ir por el gol de honor no encontró nunca los caminos para inquietar a Budiño. Medrán movió el banco para oxigenar a su equipo y sostener la intensidad hasta el cierre del cotejo.
Sin incidencias frente a los arcos, el partido se cerró con el festejo de la parcialidad sabalera que se fue conforme e ilusionada tras ver una actuación completa y soberbia de un equipo que se mostró sólido atrás y con gran eficacia para resolver con suficiencia un partido que en la previa lucía mucho más complejo de lo que fue.
Con 14 puntos y +5 de diferencia de gol, Colón cierra el sábado en lo más alto de la tabla del grupo A, atento a lo que ocurra con el Deportivo Morón y Racing de Córdoba, que podrían darle alcance en caso de volver a ganar. Precisamente la academia de la docta será el próximo rival del elenco de Medrán dentro de 7 días, nuevamente desde las 19 y en el Brigadier.
La síntesis
COLÓN: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Pier Barrios, 6- Federico Rasmussen, 3- Leandro Allende; 8- Ignacio Antonio, 5- Federico Lértora, 7- Matías Muñoz; 11- Julián Marcioni, 10- Ignacio Lago, 9- Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
SAN MIGUEL: 1- Juan Manuel Lungarzo; 4- Damián Adin, 2- Dixon Rentería, 6- Kevin Ceceri, 3- Facundo Cardozo; 10- Fabricio Almeida, 8- Felipe Coronel, 5- Iván Ramírez, 11- Alexis Cruz; 7- Máximo Oses, 9- Alexis Delgado. DT: Gustavo Coleoni
Goles: En el primer tiempo, a los 6 y a los 12 min. Ignacio Antonio (C). En el segundo tiempo, a los 17 min. Ignacio Lago (C), de penal;
Cambios: En el segundo tiempo, antes de comenzar, 15- Jorge Ferrero por Cardozo y 17- Daniel Juárez por Coronel (SM); a los 25 min. 14- Mateo Serra por Ramírez y 16- Leandro Desábato por Almeida (SM); a los 30 min. 13- Sebastián Olmedo por Muñoz y 15- Agustín Toledo por Antonio (C); a los 35 min. 17- Emanuel Beltrán por Allende, 18- Nicolás Thaller por Barrios (C) y 20- Tomás Jerez por Oses (SM); a los 42 min. 16- Matías Godoy por Marcioni (C).
Árbitro: Nahuel Viñas.
Estadio: Brigadier López – Santa Fe