3 a 0 a San Miguel

Sábado de fiesta en el Brigadier: Colón ganó, gustó, goleó y se subió a lo más alto de la tabla

Con una soberbia actuación, el Sabalero superó ampliamente al Trueno Verde para sumar su cuarto triunfo del año y quedar como único líder de la Zona A a la espera de lo que hagan Morón y Racing de Córdoba. El próximo sábado vuelve a jugar en casa contra la academia.