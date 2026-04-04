Colón aplastó a San Miguel y se trepó a la punta del torneo

Así como hay muy pocos antecedentes de enfrentamientos entre Colón y San Miguel, también son muy pocos los jugadores en común. La lista se reduce a cuatro, entre los que se encuentra el Negro Armando Quinteros, un volante con pasado en San Lorenzo y Vélez, que a Colón llegó de la mano de Victorio Nicolás Cocco en la temporada 87-88. Otro de los futbolistas que vistió ambas camisetas es Víctor Hugo Zacharski, quien formó parte de uno de los equipos que peor se recuerda en Colón, más allá de que fue armado por un hombre que venía de ascender a Italiano y que luego se convirtió en un “prócer” de Lanús, como Ramón Cabrero. Adrián Alvarez es otro de los jugadores que en común, un zurdo que a Colón llegó en los primeros años de la década del 90 y antes de que se forme aquel equipo que logró el ascenso en 1995; en tanto que José Carceglia es el cuarto jugador que se puso las dos camisetas, un arquero que se inició en Colón en la época en la que Leonardo Díaz y José Pablo Burtovoy militaban en el club y que luego se fue a jugar a San Miguel antes de emigrar a Europa.