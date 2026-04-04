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Colón aplastó a San Miguel y se trepó a la punta del torneo

El Sabalero derrotó por 3 a 0 al Trueno Verde en el estadio Brigadier General Estanislao López por la octava fecha de la segunda categoría del fútbol argentino.

Colon venció por 3 a 0 a San Miguel. Foto: Matías Pintos.Colon venció por 3 a 0 a San Miguel. Foto: Matías Pintos.
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Colón ganó este sábado por 3 a 0 ante San Miguel, en el encuentro jugado en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la fecha 8 de la zona A de la Primera Nacional.

Colon San Miguel Foto: Matías Pintos.Colón venció por 3 a 0 a San Miguel. Foto: Matías Pintos.

El Sabalero empezó ganando prácticamente desde el vestuario. A los seis de la primera parte convirtió Ignacio Antonio. Luego a los doce estiró la ventaja Antonio. Luego, a los diecisiete del complemento, Ignacio Lago terminó de sellar el resultado desde los doce pasos.

Con este resultado, el equipo de Ezequiel Medrán llegó a los 14 puntos, ubicándose en la cima de la tabla de posiciones, con diez goles a favor y cinco en contra.

Colón San Miguel. Foto: Matías Pintos.Ezequiel Medrán, técnico de Colón. Foto: Matías Pintos.

Nahuel Viñas fue el árbitro del partido. Estuvo acompañado por los asistentes de línea Iván Núñez y Emanuel Serrale, mientras que Franco Rioja fue el cuarto árbitro.

En la próximo fecha, Colón volverá a jugar de local y recibirá a Racing de Córdoba. El partido está previsto para el próximo sábado 11 de abril desde las 19.

El minuto a minuto

21:01 / Sáb. 04.04.2026

Terminó el partido: Ganó Colón

El Sabalero derrotó por 3 a 0 a San Miguel.

20:53 / Sáb. 04.04.2026

42’ ST: Cambio en Colón

Se retiró Marcioni e ingresó Godoy.

20:48 / Sáb. 04.04.2026

29’ ST: Cambios en ambos equipos

En Colón se retiró Pier Barrios y Allende. Ingresaron Thaller y Beltrán.

En San Telmo se retiró Oses e ingresó Jeréz.

20:41 / Sáb. 04.04.2026

29’ ST: Cambios en Colón

Se retiran Muñoz y Antonio e ingresan Toledo y Olmedo.

20:38 / Sáb. 04.04.2026

25’ ST: Cambio en San Miguel

Se retiró Almeida e ingresó Desábato.

20:30 / Sáb. 04.04.2026

17’ ST: Gol de Colón

Ignacio Lago convirtió desde los doce pasos. El Sabalero gana 3 a 0.

20:29 / Sáb. 04.04.2026

15’ ST: Penal para Colón

20:23 / Sáb. 04.04.2026

12’ ST: Amarilla en San Miguel

Fue amonestado Rentería.

20:18 / Sáb. 04.04.2026

5’ ST: Intenta San Miguel

El visitante busca descontar desde el comienzo del complemento.

20:14 / Sáb. 04.04.2026

Comenzó el segundo tiempo

20:04 / Sáb. 04.04.2026

0’ ST: Cambios en San Miguel

Se retiraron Coronel y Cardozo e ingresaron Juárez y Ferrero.

19:53 / Sáb. 04.04.2026

Terminó el primer tiempo

Gana Colón ante San Miguel con un doblete de Ignacio Antonio.

20:13 / Sáb. 04.04.2026
19:46 / Sáb. 04.04.2026

41’ PT: Primera clara para San Miguel

Centro que intentó despejar Rasmussen y generó peligro en arco propio.

19:43 / Sáb. 04.04.2026

36’ PT: Otra chance para Colón

De nuevo llegó el Sabalero por el costado derecho, con un centro profundo que no llegó a conectar nadie en el área, pero por el otro costado apareció Allende que remató fuerte y se fue apenas por encima del travesaño.

19:41 / Sáb. 04.04.2026

35’ PT: Llegada peligrosa de Colón

Otra jugada por el costado derecho, le quedó a Marcioni que remató y atajó bien el arquero Lungarzo.

19:19 / Sáb. 04.04.2026

18’ PT: Amarilla en San Miguel

Fue amonestado Ricardo Ramírez.

19:18 / Sáb. 04.04.2026

12’ PT: GOL de Colón

El Sabalero estira la ventaja. Misma fórmula, con un centro desdela derecha y Antonio en el área que la tuvo que empujar. Gana Colón 2 a 0 ante San Miguel.

19:11 / Sáb. 04.04.2026

6’ PT: GOL de Colón

Antonio pisó el área y la mandó a guardar con una tijera tras un desborde de Marcioni por el costado derechos. El Sabalero se pone en ventaja de entrada.

19:06 / Sáb. 04.04.2026

Empezó el partido

18:50 / Sáb. 04.04.2026

Alineaciones confirmadas

Así forma Colón:

Así forma San Miguel:

18:40 / Sáb. 04.04.2026

Homenaje a Veteranos de Malvinas

18:31 / Sáb. 04.04.2026

El juez

Nahuel Viñas será el árbitro del partido. Estará acompañado por los asistentes de línea Iván Núñez y Emanuel Serrale, mientras que Franco Rioja actuará como cuarto árbitro. El dato saliente es que será la primera vez que Viñas dirija un partido del conjunto Sabalero. En tanto, arbitró a San Miguel en dos oportunidades, ambas ante Racing de Córdoba: cayó 1-0 en 2024 y empató 1-1 en 2025.

18:13 / Sáb. 04.04.2026

Nombres compartidos: solo 4 jugaron en ambos clubes

Así como hay muy pocos antecedentes de enfrentamientos entre Colón y San Miguel, también son muy pocos los jugadores en común. La lista se reduce a cuatro, entre los que se encuentra el Negro Armando Quinteros, un volante con pasado en San Lorenzo y Vélez, que a Colón llegó de la mano de Victorio Nicolás Cocco en la temporada 87-88. Otro de los futbolistas que vistió ambas camisetas es Víctor Hugo Zacharski, quien formó parte de uno de los equipos que peor se recuerda en Colón, más allá de que fue armado por un hombre que venía de ascender a Italiano y que luego se convirtió en un “prócer” de Lanús, como Ramón Cabrero. Adrián Alvarez es otro de los jugadores que en común, un zurdo que a Colón llegó en los primeros años de la década del 90 y antes de que se forme aquel equipo que logró el ascenso en 1995; en tanto que José Carceglia es el cuarto jugador que se puso las dos camisetas, un arquero que se inició en Colón en la época en la que Leonardo Díaz y José Pablo Burtovoy militaban en el club y que luego se fue a jugar a San Miguel antes de emigrar a Europa.

17:55 / Sáb. 04.04.2026

Una historia de pocos enfrentamientos

Es particular la historia de San Miguel, pues la institución fue fundada en 1922 pero recién practicó fútbol profesional a partir de 1977 (55 años más tarde) y tuvo la dicha de contar, en sus filas y en aquel primer año, con uno de los grandes goleadores que tuvo el fútbol argentino: el “Nene” Sanfilippo. En cuanto a su historial con Colón, se reduce a solo cuatro partidos hasta el de este sábado en el Brigadier López y son poco más de 40 años los que separaron el último partido de éste en el que vuelven a enfrentarse en la Primera Nacional.

Los últimos dos choques en Santa Fe terminaron con victorias sabaleras. Uno fue en ese 1985 que no se recuerda del todo bien en Colón, pues fue un año en el que se hizo un gran esfuerzo económico con la llegada de destacadas figuras (una de ellas fue la de Waldemar Victorino, que cuatro años antes había sido campeón del mundo con Nacional de Montevideo) y un proyecto futbolístico de la mano de Federico Sacchi y con la presidencia de Joaquín Peirotén que demandó muchos recursos económicos y escaso resultado. Al año siguiente se produjo el último enfrentamiento entre estos dos rivales. Fue el 15 de marzo de 1986 y Colón ganó 3 a 0. Los goles de ese partido fueron marcados por Balbuena, en dos ocasiones y Héctor Raúl López.

17:22 / Sáb. 04.04.2026

Camiseta conmemorativa por Malvinas

La indumentaria alusiva que utilizará el Sabalero por el Día de los Ex Combatientes Veteranos y Caídos de la guerra en las Islas Malvinas.

17:01 / Sáb. 04.04.2026

El anuncio de Colón

17:00 / Sáb. 04.04.2026

Colón y el típico “equipo que gana no se toca” para recibir a San Miguel

El partido con Patronato dejó, por un lado, la imagen positiva de un segundo tiempo en el que Colón tuvo eficacia, pasajes de buen fútbol, generación de varias situaciones propicias y solidez para construir un resultado justo e indiscutido ante el local, ganando por primera vez de visitante en la era Medrán y en una condición (la de jugar afuera de casa) que no lo veía victorioso desde hacía ocho meses.

Por el otro, no se debe ignorar que el primer tiempo en Paraná fue muy pobre, con escasa claridad y nada de profundidad, más allá de que a priori se sabía que era un partido en el que se podía esperar más lucha que fútbol.

Por eso, Medrán mantiene la formación que jugó en Paraná, con un Allende recuperado luego de haber salido producto de una molestia física en el transcurso del segundo tiempo y apostando también a un mediocampo integrado por los dos volantes de contención (Lértora y Muñoz), más un Antonio de mucho despliegue y del que todavía se espera más.

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