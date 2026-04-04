Colón ganó este sábado por 3 a 0 ante San Miguel, en el encuentro jugado en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la fecha 8 de la zona A de la Primera Nacional.
Colón aplastó a San Miguel y se trepó a la punta del torneo
El Sabalero derrotó por 3 a 0 al Trueno Verde en el estadio Brigadier General Estanislao López por la octava fecha de la segunda categoría del fútbol argentino.
El Sabalero empezó ganando prácticamente desde el vestuario. A los seis de la primera parte convirtió Ignacio Antonio. Luego a los doce estiró la ventaja Antonio. Luego, a los diecisiete del complemento, Ignacio Lago terminó de sellar el resultado desde los doce pasos.
Con este resultado, el equipo de Ezequiel Medrán llegó a los 14 puntos, ubicándose en la cima de la tabla de posiciones, con diez goles a favor y cinco en contra.
Nahuel Viñas fue el árbitro del partido. Estuvo acompañado por los asistentes de línea Iván Núñez y Emanuel Serrale, mientras que Franco Rioja fue el cuarto árbitro.
En la próximo fecha, Colón volverá a jugar de local y recibirá a Racing de Córdoba. El partido está previsto para el próximo sábado 11 de abril desde las 19.
El minuto a minuto
29’ ST: Cambios en ambos equipos
En Colón se retiró Pier Barrios y Allende. Ingresaron Thaller y Beltrán.
En San Telmo se retiró Oses e ingresó Jeréz.
29’ ST: Cambios en Colón
Se retiran Muñoz y Antonio e ingresan Toledo y Olmedo.
17’ ST: Gol de Colón
Ignacio Lago convirtió desde los doce pasos. El Sabalero gana 3 a 0.
5’ ST: Intenta San Miguel
El visitante busca descontar desde el comienzo del complemento.
0’ ST: Cambios en San Miguel
Se retiraron Coronel y Cardozo e ingresaron Juárez y Ferrero.
Terminó el primer tiempo
Gana Colón ante San Miguel con un doblete de Ignacio Antonio.
41’ PT: Primera clara para San Miguel
Centro que intentó despejar Rasmussen y generó peligro en arco propio.
36’ PT: Otra chance para Colón
De nuevo llegó el Sabalero por el costado derecho, con un centro profundo que no llegó a conectar nadie en el área, pero por el otro costado apareció Allende que remató fuerte y se fue apenas por encima del travesaño.
35’ PT: Llegada peligrosa de Colón
Otra jugada por el costado derecho, le quedó a Marcioni que remató y atajó bien el arquero Lungarzo.
12’ PT: GOL de Colón
El Sabalero estira la ventaja. Misma fórmula, con un centro desdela derecha y Antonio en el área que la tuvo que empujar. Gana Colón 2 a 0 ante San Miguel.
6’ PT: GOL de Colón
Antonio pisó el área y la mandó a guardar con una tijera tras un desborde de Marcioni por el costado derechos. El Sabalero se pone en ventaja de entrada.
El juez
Nahuel Viñas será el árbitro del partido. Estará acompañado por los asistentes de línea Iván Núñez y Emanuel Serrale, mientras que Franco Rioja actuará como cuarto árbitro. El dato saliente es que será la primera vez que Viñas dirija un partido del conjunto Sabalero. En tanto, arbitró a San Miguel en dos oportunidades, ambas ante Racing de Córdoba: cayó 1-0 en 2024 y empató 1-1 en 2025.
Nombres compartidos: solo 4 jugaron en ambos clubes
Así como hay muy pocos antecedentes de enfrentamientos entre Colón y San Miguel, también son muy pocos los jugadores en común. La lista se reduce a cuatro, entre los que se encuentra el Negro Armando Quinteros, un volante con pasado en San Lorenzo y Vélez, que a Colón llegó de la mano de Victorio Nicolás Cocco en la temporada 87-88. Otro de los futbolistas que vistió ambas camisetas es Víctor Hugo Zacharski, quien formó parte de uno de los equipos que peor se recuerda en Colón, más allá de que fue armado por un hombre que venía de ascender a Italiano y que luego se convirtió en un “prócer” de Lanús, como Ramón Cabrero. Adrián Alvarez es otro de los jugadores que en común, un zurdo que a Colón llegó en los primeros años de la década del 90 y antes de que se forme aquel equipo que logró el ascenso en 1995; en tanto que José Carceglia es el cuarto jugador que se puso las dos camisetas, un arquero que se inició en Colón en la época en la que Leonardo Díaz y José Pablo Burtovoy militaban en el club y que luego se fue a jugar a San Miguel antes de emigrar a Europa.
Una historia de pocos enfrentamientos
Es particular la historia de San Miguel, pues la institución fue fundada en 1922 pero recién practicó fútbol profesional a partir de 1977 (55 años más tarde) y tuvo la dicha de contar, en sus filas y en aquel primer año, con uno de los grandes goleadores que tuvo el fútbol argentino: el “Nene” Sanfilippo. En cuanto a su historial con Colón, se reduce a solo cuatro partidos hasta el de este sábado en el Brigadier López y son poco más de 40 años los que separaron el último partido de éste en el que vuelven a enfrentarse en la Primera Nacional.
Los últimos dos choques en Santa Fe terminaron con victorias sabaleras. Uno fue en ese 1985 que no se recuerda del todo bien en Colón, pues fue un año en el que se hizo un gran esfuerzo económico con la llegada de destacadas figuras (una de ellas fue la de Waldemar Victorino, que cuatro años antes había sido campeón del mundo con Nacional de Montevideo) y un proyecto futbolístico de la mano de Federico Sacchi y con la presidencia de Joaquín Peirotén que demandó muchos recursos económicos y escaso resultado. Al año siguiente se produjo el último enfrentamiento entre estos dos rivales. Fue el 15 de marzo de 1986 y Colón ganó 3 a 0. Los goles de ese partido fueron marcados por Balbuena, en dos ocasiones y Héctor Raúl López.
Camiseta conmemorativa por Malvinas
La indumentaria alusiva que utilizará el Sabalero por el Día de los Ex Combatientes Veteranos y Caídos de la guerra en las Islas Malvinas.
Colón y el típico “equipo que gana no se toca” para recibir a San Miguel
El partido con Patronato dejó, por un lado, la imagen positiva de un segundo tiempo en el que Colón tuvo eficacia, pasajes de buen fútbol, generación de varias situaciones propicias y solidez para construir un resultado justo e indiscutido ante el local, ganando por primera vez de visitante en la era Medrán y en una condición (la de jugar afuera de casa) que no lo veía victorioso desde hacía ocho meses.
Por el otro, no se debe ignorar que el primer tiempo en Paraná fue muy pobre, con escasa claridad y nada de profundidad, más allá de que a priori se sabía que era un partido en el que se podía esperar más lucha que fútbol.
Por eso, Medrán mantiene la formación que jugó en Paraná, con un Allende recuperado luego de haber salido producto de una molestia física en el transcurso del segundo tiempo y apostando también a un mediocampo integrado por los dos volantes de contención (Lértora y Muñoz), más un Antonio de mucho despliegue y del que todavía se espera más.