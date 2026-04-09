Tres canteranos sabaleros, uno de ellos ya con contrato profesional de AFA, viajarán este viernes con destino a Panamá, donde la Selección Argentina de Fútbol Sub 17 competirá en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá.
Gugnali: “Colón nos sigue nutriendo de jugadores para las Juveniles de AFA”
La Selección Argentina, dirigida por el ex lateral de Colón y DT de Unión, representará al fútbol criollo en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Santino González, Gabriel Lovato y Valentino Albornoz, tres de Colón adentro.
"No es una lista tan extensa"
Claudio Gugnali, ex lateral sabalero y DT tatengue, será el responsable del staff técnico de la AFA, con un listado oficial ya cerrado: Joel Abregú (Temperley), Joaquín Albornoz (Temperley),
Joel Argañaraz (Quilmes), Juan Ignacio López (Godoy Cruz), Santino González (Colón), Gabriel Lovato (Colón), Martín Mauro (Ferro Carril Oeste), Mateo Arrieta (All Boys), Leandro Alegre (Los Andes), Valentino Albornoz (Colón), Uriel Pepe (Ferro Carril Oeste), Matías Núñez (Estudiantes), Uriel Aguirre (Armenio),
Juan Cruz Habib (Acassuso), Joaquín López Roig (Ferro Carril Oeste), Juan Guillermo Aimale (Quilmes), Bruno Aguirre (Talleres) y Benjamín Domínguez (Alumni).
La delegación oficial argentina parte este viernes hacia Panamá y tiene confirmado el calendario de la fase de grupos. El debut será el lunes 13 de abril contra Bolivia, el miércoles 15 se cruzará con Paraguay y cerrará el viernes 17 de abril ante Panamá.
“Si sacamos los dos arqueros, me quedan 16 jugadores de campo. No es una lista extensa, todo lo contrario. Siempre hay jugadores de Colón, de Quilmes, de Ferro”, confirmó Gugnali en charla con el programa ADN Gol.
Los tres de Colón según el DT
El mismo DT de la Selección Juvenil Sub 17 en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 elogió a los chicos de Colón. En el caso de Valentino Albornoz, habló de “un delantero potente, de buen porte y gran juego aéreo”.
En cuanto a Gabriel Lovato explicó que “es un volante central posicional con muy buena técnica y capacidad de resolución, antes de recibir el balón”. Finalmente, describió a Santino González: “Es un lateral polifuncional que puede desempeñarse con solvencia tanto por derecha como por izquierda”.
A la hora de ampliar el análisis de esta importante presencia sabalera con sus tres juveniles, Claudio Gugnali sentenció: “Colón nos sigue nutriendo de jugadores. Es una enorme responsabilidad representar a la Selección en el ámbito internacional con chicos extraídos del ascenso”.
A su vez, más allá del cambio de gobierno a nivel CD (antes estaba Godano, ahora Alonso), Gugnali valoró lo que viene haciendo Colón con sus divisiones inferiores. “Lo conozco bien al Bicho, jugamos juntos, es buena gente, al igual que Javier López, el “Cabezón” Juncos. Pasa que a veces las cosas no salen. Al Bicho le salió todo mal en Colón”.
“Antes estaba Martín (por Minella), ahora está “Colotito” y Ale Russo, buena gente, los conozco, son de acá. Con Colotto somos del mismo lugar...Ensenada. El trabajo que continuaron es importante”, elogió Claudio Gugnali.
Prácticamente a dos meses del Mundial de la FIFA 2026 era una “obligación” hablar con Claudio Gugnali, ex mano derecha de Alejandro Sabella, de Lionel Messi. "Para mí va a estar en el Mundial, no hay duda. Lo sentí así y lo vi muy bien en la cancha", sentenció.
“Nos vimos el otro día acá en el predio, una cosa hermosa. Hacía cuatro años que no estábamos mano a mano; la última fue en París, donde no lo noté bien. Hablamos poco de fútbol y mucho de la vida: la familia, los hijos. Me dijo que está muy feliz en Miami”, contó Gugnali.
“Cuando estábamos en la Selección, en ese proceso para llegar a la final del Mundial de Brasil cuestionaban que no corría, que no cantaba el himno, que jugaba mejor en el Barcelona que en el seleccionado.
"¡Si la gente supiera las cosas que hizo Messi!. Yo lo vi llorar de dolor en Brasil y llorar de alegría en Qatar...con lágrimas de verdad”, expresó emocionado el actual DT de la Sub 17 de Argentina que representará al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.