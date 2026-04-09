Tres sabaleritos a los ODESUR en Panamá

Gugnali: “Colón nos sigue nutriendo de jugadores para las Juveniles de AFA”

La Selección Argentina, dirigida por el ex lateral de Colón y DT de Unión, representará al fútbol criollo en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Santino González, Gabriel Lovato y Valentino Albornoz, tres de Colón adentro.