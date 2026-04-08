La AFA anunció que dos partidos de la fecha 10 de la Primera Nacional se disputarán con público visitante en la Provincia de Buenos Aires. Serán Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley, en una prueba piloto que apunta a reabrir la discusión sobre el regreso paulatino de ambas hinchadas en el Ascenso.
AFA anunció el regreso de visitantes en el Ascenso: la prueba que tuvo a Colón como protagonista
La casa madre del fútbol confirmó dos partidos con ambas hinchadas en territorio bonaerense. El operativo nacional toma como base el ensayo realizado en Santa Fe y Entre Ríos.
Aunque el anuncio fue presentado como un paso importante para la categoría, no se trata de un antecedente completamente nuevo. Hace casi dos semanas, Patronato habilitó en Paraná un sector para público neutral en el partido frente a Colón, una experiencia que ya había funcionado como ensayo para este tipo de operativos.
El antecedente reciente con Colón
En la previa del cruce entre Patronato y Colón, El Litoral informó que la Policía de Entre Ríos analizaba habilitar la tribuna de calle Ayacucho para entre 1.300 y 1.500 neutrales, con restricciones como la prohibición de banderas y con una venta específica de entradas para ese sector.
Después del partido, la cobertura sabalera confirmó que la medida efectivamente se aplicó, aunque con escasa concurrencia. El Litoral señaló que hubo apenas un centenar o poco más de hinchas de Colón en ese espacio neutral del Grella, muy por debajo del cupo previsto originalmente.
Ese dato convierte al caso Patronato-Colón en un antecedente concreto dentro de esta nueva etapa. No fue con visitante formalmente identificado como tal, sino bajo la figura de neutral, pero sirvió como ensayo operativo para una apertura controlada de tribunas en la Primera Nacional.
Ahora, el paso se traslada a Buenos Aires
La novedad anunciada por la AFA es que esa lógica se extenderá ahora a dos partidos en territorio bonaerense, un escenario mucho más sensible por la magnitud de los clubes, el peso de sus hinchadas y la complejidad que históricamente rodeó a los operativos de seguridad en el Ascenso.
En el comunicado, la AFA agradeció especialmente al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y al titular de APreViDe, Guillermo Cimadevila, por el trabajo coordinado para avanzar con esta experiencia. También pidió a los hinchas que vivan los encuentros como una fiesta y respeten las normas de conducta.