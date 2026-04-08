En la tarde de este martes y con la disputa de 6 partidos se puso en marcha la octava fecha del torneo Apertura dela Copa Proyección que organiza la Liga Profesional del fútbol argentino. En este marco y en simultáneo, se presentaron las reservas de Unión y Colón, ambas con el objetivo de sumar de a 3 para acercarse a los puestos de clasificación en sus respectivos grupos.
La reserva tatengue le ganó a San Lorenzo, la de Colón perdió con Belgrano en Córdoba
Unión revirtió un marcador que había comenzado adverso y superó 3 a 1 al ciclón en La Tatenguita con goles de Cerrudo, Aimar y Fagioli de penal para sumar su segundo triunfo en el campeonato. El sabalero caía ante el pirata, consiguió el empate en el complemento a través de Páez pero terminó perdiendo con un tanto desde los 12 pasos en una de las últimas del partido. Zahir Yunis se fue expulsado.
El rojiblanco, dirigido por Alejandro Trionfini, quería además dejar rápidamente atrás el duro golpe que significó la derrota por 4 a 0 a manos de Vélez y recibía a San Lorenzo en el predio La Tatenguita mientras que el sabalero conducido por Alejandro Russo se presentaba en el predio de Belgrano de Córdoba por su segundo éxito en fila tras la buena victoria conseguida la semana pasada ante Atlético Rafaela en la capital provincial.
Tras un inicio complicado, en el que se vio en desventaja en apenas 7 minutos, el tatengue mostró carácter y pasajes de buen juego para dar vuelta el marcador y terminar imponiéndose por 3 a 1, al tiempo que los rojinegros dieron pelea pero terminaron cayendo en un partido muy parejo en el que perdían desde el primer tiempo, lo igualaron en el complemento pero lo perdieron con gol de penal.
Con estos resultados, los de Trionfini alcanzaron la línea de los 10 puntos en el Grupo A producto de 2 victorias, 4 empates y otras 2 derrotas, manteniéndose hoy a 3 del último clasificado de la zona que es Atlético Tucumán y suma 13 con un partido menos.
Por el lado de los de Russo, la derrota los dejó en el 14° lugar del Grupo B con 7 unidades (2 triunfos, un empate y 5 caídas), lejos de las posiciones de clasificación.
La semana que viene, en el marco de la novena fecha, ambos volverán a presentarse el martes 14 a partir de las 15. El sabalero será anfitrión de Independiente de Avellaneda en el Predio 4 de Junio mientras que el tatengue visitará a Tigre en Victoria.
Triunfo en Santa Fe
Por la utilización del estadio 15 de Abril para el recital del sábado de Tan Biónica, el cruce entre Unión y San Lorenzo de Almagro por esta 8° jornada del campeonato de reserva debió disputarse en el Predio La Tatenguita. Allí el equipo de Alejandro Trionfini iba por la recuperación ante un ciclón que viene realizando una buena campaña con su equipo de reserva.
El inicio del partido fue favorable para la visita, que rápidamente encontró la ventaja a través del juvenil Branco Salinardi cuando apenas se llevaban disputados 7 minutos del primer tiempo.
Sin caer en la desesperación, mostrando carácter y mucha templanza, los pibes rojiblancos fueron en búsqueda de un empate que encontraron promediando esa etapa inicial, con un preciso centro desde la izquierda de Pedano que encontró el certero cabezazo de Valentín Cerrudo para estampar el 1 a 1.
Ya en el complemento, cuando el trámite era parejo y los dos querían la ventaja, una pelota detenida le permitió a Unión encontrar su ventaja. Un tiro libre casi desde la mitad de cancha se desvió en un defensor visitante y encontró la solitaria aparición en el segundo palo del ingresado Mateo Aimar, que puso la zurda para establecer el 2 a 1 antes de los 25.
Ya sobre los 40, y cuando San Lorenzo buscaba con mucha gente y el local apostaba a la contra, una clara falta del golero visitante derivó en el penal que Tomás Fagioli convirtió en gol para liquidar el pleito y establecer el 3 a 1 que sería definitivo.
Fue final y triunfo clave para Unión que demostró que está vivo y que se mantiene expectante con la chance de llegar a la zona de clasificación en este muy competitivo Grupo A.
En el compromiso de esta tarde, Trionfini puso como titulares a Juan Kuverling; Nazareno Fassi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli, Santiago Zenclussen; Santino Vera, Mateo Peresutti, Tomás Torres, Ricardo Solbes; Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo.
Derrota en la docta
En la capital cordobesa, Colón quería sumar por primera vez en condición de visitante en el año visitando a un Belgrano que siempre es protagonista en el torneo de reserva pero que viene realizando una irregular campaña en este 2026.
En el cotejo que se jugó en el Predio Armando Pérez, el local encontró rápidamente la ventaja en el marcador gracias a la aparición de Caciorgna cuando apenas se habían disputado 4 minutos de la etapa inicial.
Plantándose de igual a igual, Colón lo fue a buscar y encontró el empate a los 25 del complemento, cuando el ingresado Laureano Páez apareció por sorpresa para estampar el 1 a 1. Sin embargo, cuando el reloj superaba ya los 35 el árbitro sancionó penal por una dura falta de Santiago García sobre Brastolín y Fabricio Mendieta desde los 12 pasos volvió a poner arriba a su equipo.
Pese al empuje del final, el sabalero no consiguió empatarlo y terminó jugando con 10, por la expulsión del volante Zahir Yunis, quien hoy fue titular y vio la roja por un codazo sobre un rival cuando se jugaba tiempo adicionado al reglamentario. En la derrota con la B, Colón alistó a Cuffia; Ravano, Campagnaro, Ibarra, Yunis, Lastra, Gallay, Cardozo, Ojeda, Favotti y Aguiar.