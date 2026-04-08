Copa Proyección

La reserva tatengue le ganó a San Lorenzo, la de Colón perdió con Belgrano en Córdoba

Unión revirtió un marcador que había comenzado adverso y superó 3 a 1 al ciclón en La Tatenguita con goles de Cerrudo, Aimar y Fagioli de penal para sumar su segundo triunfo en el campeonato. El sabalero caía ante el pirata, consiguió el empate en el complemento a través de Páez pero terminó perdiendo con un tanto desde los 12 pasos en una de las últimas del partido. Zahir Yunis se fue expulsado.