En la reunión de mesa chica que llevó a cabo la dirigencia de Colón se tocaron varios temas, entre los cuáles figuraron en agenda el contrato de Ignacio Lago (que todavía no se firmó) y la intención de cobrar el “día del club” en el partido del domingo 26 del corriente mes de abril, ante Godoy Cruz.
Colón, el tema Lago, el reemplazante de Allende y un posible “día del club”
Los dirigentes de la “mesa chica” sabalera se reunieron para intentar cerrar de una buena vez la extensión del contrato de Lago. Medrán tiene tres alternativas para reemplazar al lateral lesionado y está la idea de cobrar un bono en el partido contra Godoy Cruz de Mendoza.
Con relación a lo primero, hay un acuerdo verbal, tal cual lo expresó públicamente el propio presidente del club, José Alonso, para extender el vínculo hasta diciembre del año que viene. En ese aspecto (de acá hacia el futuro), se pusieron de acuerdo. El tema es arreglar lo pasado, ya que el jugador, a través de su representante, pretende que se le reconozca un reajuste de sus haberes. Esto último es lo que demora la firma del nuevo contrato.
Por otra parte, hay también consenso para que se cobre el “día del club” ante Godoy Cruz de Mendoza, próximo partido como local que jugará Colón luego de recibir este domingo a Racing de Córdoba y de visitar el sábado que viene a Deportivo Morón.
“Dependerá un poco de los resultados que logremos en los dos partidos que se vienen, pero la idea es pedirle un esfuerzo a nuestros socios y hay que ver si cobraremos 10 mil o 15 mil pesos”, es lo que señalan allegados a la dirigencia sabalera.
Dos cambios
En cuanto al equipo, la lesión de Leandro Allende (un nuevo desgarro) lo dejará afuera del partido del domingo, del que viene ante Deportivo Morón y quizás también del encuentro con Godoy Cruz. Esto obligará a Medrán a realizar dos modificaciones que no tenía previstas: el reemplazante de Budiño (descartado por el hematoma en la zona renal) y el de Allende.
Para el primero, Tomás Paredes será el elegido para jugar ante el Racing cordobés; allí no hay ninguna duda, porque hoy Paredes está por encima de Tomás Giménez en la consideración de Medrán.
Para el lateral, el técnico tiene tres alternativas. Una es que juegue Castet, quien fue desplazado de la titularidad luego de San Telmo y no fue ni al banco ante Patronato y San Miguel. Otra es que lo haga Conrado Ibarra, quien para Medrán es más volante que defensor, pues siempre jugó en esa posición y hasta en varios encuentros (sobre todo los de preparación en Uruguay), fue titular. Y la tercera opción es la que usó cuando debió sacar a Allende y fue la inclusión de un marcador de punta con perfil diestro como Beltrán.
El resto del equipo será el mismo que viene jugando los últimos partidos. Es decir que Paredes estará en el arco. La línea de cuatro tiene confirmados tres nombres: Peinipil, Pier Barrios y Rasmussen, restando saber quién jugará de lateral por izquierda. En el mediocampo volverán a jugar Muñoz, Lértora y Antonio, mientras que arriba estarán Marcioni, Bonansea y Lago.
¿Centurión al banco?
Racing de Córdoba viene cumpliendo una aceptable actuación pero perdió el último partido ante Ciudad Bolívar y así resignó la posibilidad de continuar en el primer lugar de la tabla.
Los once jugadores que pusieron la dupla integrada por Ramiro Torres y Pablo Motta, los entrenadores de la Academia cordobesa, fueron los siguientes: Brian Olivera; Raúl Chamorro, Gabriel Aranda, Matías Sánchez y Emanuel Díaz; Santiago Rinaudo, Alan Olinick, Gaspar Vega y Matías Machado; Leandro Córdoba y Pablo Chavarría.
De esta manera, saldrían del equipo Luciano Viano, Tomás Kummer y Fernando Ortiz para que ingresen Chamorro, Vega y Machado.
Por otra parte, Ricardo Centurión sigue buscando su puesta a punto desde lo físico y futbolístico, por lo que, si sigue evolucionando, podría estar el domingo en Santa Fe, integrando el banco de suplentes.
Peverengo y la sanción a la barra
Fernando Peverengo admitió que hubo errores en el control policial, pero ratificó la sanción que estableció en la tribuna norte del estadio. “La finalidad es la bandera que ingresó a un lugar que no estaba permitido», calificándola como una «bandera desafiante y se trata de una situación que nosotros no nos podemos permitir», señaló el funcionario provincial, confirmando que el domingo no se podrán ingresar banderas, tirantes ni elementos musicales a la tribuna norte, tanto alta como baja.
“Nosotros entendemos que la sanción no es contra el club, porque es bien clara que está muy direccionada, que es netamente una sanción para la barra», sentenció.
Respecto a la falla en la requisa que permitió el ingreso del trapo, el funcionario confirmó el inicio de un sumario administrativo para el personal policial que no cumplió con sus deberes. «Nosotros recogimos el guante; hay que ser receptivo cuando uno se equivoca, o al menos personal que trabaja para uno se equivoca», reconoció. Sin embargo, aclaró que esto no anula la medida disciplinaria: «Eso no invalida la bandera, o sea que la sanción tiene que ser vigente porque la bandera ingresó».
Peverengo dejó abierta la posibilidad de una reunión con José Alonso, el presidente de Colón y se evaluará el comportamiento de la gente este domingo en el encuentro ante Racing de Córdoba. El club solicitó, formalmente, que se pueden ingresar los instrumentos musicales.
«Creo que hay muchísima ignorancia», disparó Peverengo cuando se quiso comparar las sanciones que reciben los clubes de Santa Fe con los de Rosario y dijo que en Rosario también se aplican medidas severas: «Estuve el fin de semana en Central, donde se jugó a estadio literalmente pelado, absolutamente en todo el estadio, no solo el de la barra», concluyó.