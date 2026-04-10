Los temas sabaleros

Colón, el tema Lago, el reemplazante de Allende y un posible “día del club”

Los dirigentes de la “mesa chica” sabalera se reunieron para intentar cerrar de una buena vez la extensión del contrato de Lago. Medrán tiene tres alternativas para reemplazar al lateral lesionado y está la idea de cobrar un bono en el partido contra Godoy Cruz de Mendoza.