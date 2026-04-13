Colón ganó 1 a 0 contra Racing de Córdoba, en el partido correspondiente a la novena fecha de la la Primera Nacional 2026.
Fecha 9
Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón
El Sabalero ganó por 1 a 0 ante Racing de Córdoba en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe por la novena fecha de la Primera Nacional 2026.
Colón ganó este domingo por 1 a 0 ante Racing de Córdoba, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Primera Nacional. Fotos: Manuel Fabatía.
El único gol del encuentro fue convertido por Manuel Ignacio Lago a los 17 minutos de la segunda etapa desde el punto del penal.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.
Así quedó la tabla
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