El secretario de Seguridad Deportiva, Fernando Peverengo, habló antes del partido y dejó en claro que si Colón lo pide y la evaluación del operativo de seguridad es positiva, se podría levantar la prohibición del ingreso de elementos musicales para el partido ante Godoy Cruz, “pero no las banderas y tirantes. Esta prohibición será por los dos partidos, éste ante Racing de Córdoba y el de Godoy Cruz”.
Peverengo, la sanción a una de las barras de Colón, la denuncia al MPA y una evaluación
Se analizará el operativo de este partido ante Racing de Córdoba y podría levantarse la sanción para el partido con Godoy Cruz, aunque sería en parte y no total.
También se mostró muy satisfecho con la reunión que mantuvo con la dirigencia de Colón. “El presidente Alonso se fue muy conforme, hay un ida y vuelta muy bueno y queremos respaldar el trabajo de ellos. A las reuniones de cancha van el doctor Hilbert y Raúl Molinas. Tenemos un muy buen ida y vuelta”, expresó el funcionario.
En cuanto al claro error en el operativo policial que permitió el ingreso de la bandera amenazante que se vio en el encuentro ante San Miguel, señaló que “hay responsabilidades y pedí que se investigue. Se está llevando a cabo un sumario administrativo. Cada uno tiene su rol y debe hacerse responsable”.
También confirmó que se presentó como denunciante ante el Ministerio Público de la Acusación. “Sé que a los dirigentes les han llegado mensajes pidiendo entradas, dinero e indumentaria. Eso se convierte rápidamente en una amenaza, no vamos a claudicar en eso”.
Por último, señaló que “la sanción no es contra el club sino contra aquel sector de la hinchada que se ubica en la tribuna norte y que fue la que ingresó la bandera al estadio. Eso fue lo que también le expliqué a la dirigencia”.