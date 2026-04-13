Será una semana en la que los ojos estarán puestos en la recuperación de varios jugadores en Colón, empezando por el arquero Matías Budiño, que le dejó su lugar a Tomás Paredes ante Racing de Córdoba, y siguiendo por Peinipil y Marcioni, los dos que se retiraron con molestias en medio del partido.
Colón y una semana para mirar de cerca al Departamento Médico
El arquero ya no siente dolores en la zona renal pero no es seguro que vuelva a ocupar el arco ante Deportivo Morón. El más complicado pareciera ser Peinipil. Allende todavía no estará en condiciones de volver al equipo.
De estos últimos, lo más preocupante parece ser lo de Peinipil, ya que se produjo cuando promediaba el primer tiempo y debió ingresar Beltrán en su lugar, cumpliendo una aceptable actuación en un puesto que es el natural para este futbolista que ha tenido que “tapar agujeros” apareciendo como lateral por izquierda e inclusive como volante, cuando ocupó el lugar de Marcioni en la lesión que tuvo el ex Patronato.
Budiño mejora, pero, ¿volverá el sábado?
Respecto de Budiño, ya no siente tanto dolor luego del hematoma sufrido por el golpe que tuvo en la zona renal en el partido ante San Miguel, razón por la cual es posible que vaya intensificando el entrenamiento.
De todos modos, con relación al arquero sabalero se esperará el resultado de esa evaluación para determinar la conveniencia de que vuelva el sábado para ocupar el arco ante Deportivo Morón o si se le aconsejará que permanezca una semana más y lo haga con mayor seguridad ante Godoy Cruz de Mendoza, en el barrio Centenario, máxime teniendo en cuenta la buena actuación que tuvo el pibe Paredes ocupando el arco rojinegro este domingo.
En cuanto a Julián Marcioni, daría la sensación de que se trató de un calambre solamente y que el reposo le permitirá diluir cualquier tipo de dolor y así llegar en condiciones de estar presente el próximo sábado en el Francisco Urbano del oeste del Gran Buenos Aires.
Colón tendrá un duro rival, que se hace fuerte en su cancha y que viene de caer derrotado ante San Miguel, el equipo del Sapito Coleoni que se recuperó de la caida en Santa Fe (fue el mejor partido de Colón hasta el momento) y logró vencer a Deportivo Morón por 2 a 1 en Los Polvorines.
En el caso de que no pueda jugar Marcioni, surge la duda en cuanto a su reemplazante. Una alternativa – por más que no son de las mismas características – podría ser el ingreso de Godoy como titular, un jugador de buen pie y que tuvo un ingreso gravitante en el encuentro del domingo en el Centenario, participando en la jugada en la que le cometieron el penal a Conrado Ibarra, después de una linda pared con el recientemente mencionado Godoy.
Respecto del lateral por izquierda, todo indica también que seguiría Ibarra hasta que Allende se recupere de la ruptura fibrilar (la segunda en poco tiempo) que sufrió en el entrenamiento de la semana pasada, luego de San Miguel y antes de Racing de Córdoba.
Por último, había circulado la versión de un posible retraso en el día de disputa del encuentro ante Deportivo Morón y que ese cotejo no se juegue el sábado sino que se pase para el domingo. Esto ha quedado desactivado, de acuerdo a la información que maneja El Litoral. Incluso, fue una de las preguntas que se le hizo a Medrán luego del encuentro ante Racing, así que ha quedado fijo el sábado a las 15.30 en el oeste del Gran Buenos Aires.
Uno de los temas que tiene preocupada a la dirigencia es el vinculado a la extensión del contrato de Ignacio Lago. Como ya informó El Litoral, todavía subyace una diferencia económica pero no de ahora hacia adelante sino el retroactivo que el jugador exige, a través del representante, para actualizar su ingreso.
Lago ya está en el tercer y último año de su vínculo con Colón, que tiene la mitad de los derechos económicos de su pase (la otra mitad es de Talleres de Córdoba). El compromiso del jugador con el club es notorio y total, pero hay apuro por acordar la extensión del contrato, que vence en diciembre de este año, hasta diciembre de 2027.
Rival y cancha complicada
Volviendo al encuentro del sábado, Deportivo Morón está realizando una aceptable campaña y hoy está ubicado a tres puntos de Colón, compartiendo el segundo lugar con Defensores de Belgrano en la zona A de la Primera Nacional.
El sábado pasado cayó ante San Miguel, como ya se dijo, y Walter Otta, su entrenador, puso este equipo: Julio Salvá, Elias Contreras, Brian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera, Tomás Ramírez, Mauro Burruchaga, Juan Olivares, Santiago Kubiszyb, Franco Fagundez, Ezequiel Bulacio. Luego ingresaron Maximiliano González por Mauro Burruchaga, Facundo Báez por Franco Fagundez, Gonzalo Berterame por Juan Olivares, Gastón González por Santiago Kubiszyn y Matías Benítez por Elías Contreras.
Después de visitar a Deportivo Morón, Colón va a recibir el domingo 26 la visita de Godoy Cruz de Mendoza, otro de los animadores de este torneo, en un partido que se jugará a las 19 y en el que se especula con la posibilidad de cobrar un bono contribución a los socios rojinegros, con el objetivo de recaudar y llevarle alivio a las arcas sabaleras. De todos modos, esto se resolverá, seguramente, luego del encuentro con Morón, pero es una idea que está totalmente instalada en la dirigencia sabalera.