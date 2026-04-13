Budiño, Peinipil y Marcioni

Colón y una semana para mirar de cerca al Departamento Médico

El arquero ya no siente dolores en la zona renal pero no es seguro que vuelva a ocupar el arco ante Deportivo Morón. El más complicado pareciera ser Peinipil. Allende todavía no estará en condiciones de volver al equipo.