Luis Miguel “Pulga” Rodríguez volvió al fútbol tucumano y lo hizo con su sello inconfundible: gol y clase. El experimentado delantero debutó con la camiseta de Ñuñorco y marcó desde el punto penal en la victoria 3 a 1 frente a Santa Rosa, en el inicio del torneo Apertura de la liga tucumana.
Pulga sigue saltando: el gol de penal de Rodríguez en su debut en la liga tucumana
El retorno de un referente al fútbol tucumano generó gran expectativa. Con un gol de penal, mostró que su clase sigue intacta, liderando a su equipo con jerarquía.
El regreso del ídolo generó una gran expectativa entre los hinchas, que acompañaron en gran número el estreno del equipo. Y el atacante de 41 años no defraudó: cuando el partido entraba en su tramo decisivo, se hizo cargo de un penal y definió con precisión para sentenciar el resultado.
La ejecución tuvo su marca registrada. Sin potencia ni apuro, Rodríguez eligió la sutileza para descolocar al arquero rival y sellar el 3-1 definitivo. Fue el cierre ideal para una presentación que tuvo todos los condimentos esperados: emoción, jerarquía y eficacia.
Antes de la aparición del “Pulga”, Ñuñorco ya había encaminado el triunfo con los goles de Darío Romero y Carlos López. Por su parte, Santa Rosa había logrado descontar a través de Luis Roldán, aunque nunca puso en riesgo el dominio del conjunto local.
Recién ascendido a la máxima categoría, Ñuñorco dejó una imagen sólida en su debut y se ilusiona con ser protagonista. La presencia de Rodríguez no solo potencia al equipo dentro de la cancha, sino que también eleva el interés y la competitividad del torneo tucumano.
En su primera función oficial, el “Pulga” volvió a demostrar que la calidad no se negocia. Y que, aún con el paso del tiempo, sigue siendo determinante.
Partido despedida
La despedida de Pulga Rodríguez será en la cancha de Club Atlético Colón y promete ser un evento cargado de emoción para todo el mundo sabalero. El ídolo decidió poner fin a su carrera profesional y hacerlo con la camiseta rojinegra, en el estadio Brigadier López.
La iniciativa del partido homenaje surgió desde la dirigencia del club, que le propuso organizar una despedida a la altura de su trayectoria. La intención es que el delantero pueda compartir la cancha con muchos de los futbolistas que integraron el plantel campeón de 2021, uno de los hitos más importantes en la historia de la institución.
El deseo principal del “Pulga” es que el estadio esté colmado, con miles de hinchas acompañando su último partido. La idea es recrear el clima festivo que caracteriza al público sabalero, con canciones emblemáticas como “Soy Sabalero”, en una jornada que quedará marcada en la memoria colectiva.
La despedida no solo marcará el final de una carrera, sino también el cierre de un ciclo que dejó una huella imborrable: goles, asistencias, finales disputadas y, sobre todo, la obtención de la primera estrella del club. Por eso, el homenaje apunta a reconocer a un jugador que cambió la historia reciente de Colón.
Los números de Pulga en Colón
En un reciente artículo de El Litoral se resumió el paso de Rodríguez por Colón de la siguiente manera:
- Jugó tres años...tres finales: Independiente del Valle, Racing y River
- Una estrella, de su mano, la primera de la historia sabalera
- 37 goles
- 25 asistencias de gol para otros compañeros en este ciclo de oro
- Dos (2) veces goleador con la camiseta de Colón en la Liga Profesional
- Mejor jugador de la Copa de la Liga 2021 con la sangre y luto