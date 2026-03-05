PR10, el que cambió el curso de la historia: ¡Colón Campeón!
Jugó más de 100 partidos, marcó 37 goles, disputó dos finales, lo clasificó a Colón a una tercera final y fue campeón del fútbol argentino con la rojinegra en la noche de San Juan. Dos veces goleador con la camiseta de Colón y mejor jugador de la Copa de la Liga 2021.
Hace algunas horas tomó la decisión del retiro Créditos: Manuel Fabatia
En ese enero caliente de 2019, bajo el sol santafesino que siempre derrite, la mayoría de los medios de comunicación usaban una sola palabra para definir el pase y el paso deLuis Miguel Rodríguez desde Atlético Tucumán a Colón. Esa palabrita era "bombazo", para definir el mercado de pases en Argentina. En tiempos de redes, parecía una "fake" ese audio del utilero del "Decano" que se viralizaba: "Che, acá se está despidiendo el Pulga, se lleva sus cosas y dice que se va a Santa Fe".
Ni bien pasaron los Reyes, el mismo club tucumano oficializaba el rumor: "Se llegó a un principio de acuerdo económico por los traspasos de Luis Rodríguez a Colón y Guillermo Acosta a Lanús. Al momento de concretarse la firma y los instrumentos legales se informarán los montos de las operaciones". En Colón, con casi todos de vacaciones, el silencio habitual.
Hace algunas horas tomó la decisión del retiro, que será con la “10” de Colón, la cinta de capitán y en el Cementerio de los Elefantes ahora mismo, en junio de este año. Sus números, en campo, fueron determinantes:
Luis Miguel Rodríguez. Crédito: Prensa Colón
- Jugó tres años...tres finales: Independiente del Valle, Racing y River
- Una estrella, de su mano, la primera de la historia sabalera
- 37 goles
- 25 asistencias de gol para otros compañeros en este ciclo de oro
- Dos (2) veces goleador con la camiseta de Colón en la Liga Profesional
- Mejor jugador de la Copa de la Liga 2021 con la sangre y luto