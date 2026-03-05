Se retira el “Pulga” con la sangre y luto

PR10, el que cambió el curso de la historia: ¡Colón Campeón!

Jugó más de 100 partidos, marcó 37 goles, disputó dos finales, lo clasificó a Colón a una tercera final y fue campeón del fútbol argentino con la rojinegra en la noche de San Juan. Dos veces goleador con la camiseta de Colón y mejor jugador de la Copa de la Liga 2021.