La palabra del DT sabalero

Medrán agradeció a sus jugadores, a la gente y habló de la semana de Lago

El técnico se fue conforme, dijo que sabía que el partido iba a ser complicado por las características del rival y tuvo palabras de elogio hacia Lago. También se refirió a lo físico: Peinipil y Marcioni salieron por molestias.