“Fue un partido trabajado de principio a fin, Racing es un equipo que compite bien, tiene gente capacitada para romper líneas, nosotros arrancamos muy bien y luego se hizo más trabado y cortado”, dijo Ezequiel Medrán en la charla con la prensa luego de consumada la justa victoria de Colón ante Racing de Córdoba.
Medrán agradeció a sus jugadores, a la gente y habló de la semana de Lago
El técnico se fue conforme, dijo que sabía que el partido iba a ser complicado por las características del rival y tuvo palabras de elogio hacia Lago. También se refirió a lo físico: Peinipil y Marcioni salieron por molestias.
“Primero quiero agradecerle a la gente por la manera que nos acompaña y hoy hubo una muestra de aliento muy lindo. Se está generando un ida y vuelta muy bueno. El equipo se está ganando el grado de paciencia. Nosotros teníamos claridad sobre cómo íbamos a trabajarlo al partido, quiero felicitar al equipo de la manera que compitió y a la gente por el aliento que transmitió”, continuó Medrán.
Conceptos
Además, el técnico sabalero dejó los siguientes conceptos luego de la tercera victoria consecutiva, algo que no se conseguía desde el comienzo del torneo del año pasado:
• “En la cancha, los que resuelven son los jugadores. Y en el caso de este partido, en las dos áreas tuvimos jugadores inteligentes que resolvieron bien”.
• “En el cambio de Godoy, lo que buscamos fue buscar un jugador de faceta más ofensiva y entró bien, al igual que Beltrán, Toledo y Cano. Este era un partido de lucha, pero lo que busqué con Godoy, específicamente, fue complicarlos más a ellos en la parte defensiva. Si queremos pelear cosas importantes, tenemos que ganar en nuestra casa. Si se puede con juego mejor, y si no, como hoy, con garra”.
• “Peinipil vino con una carga en el cuádriceps durante la semana y lo mismo pasó con Marcioni. Seguramente veremos mañana, cuando se levanten, para ver si solo es una contractura”.
• “Lago vivió una semana especial, tenemos un gran cariño por él, lo acompañamos y lo contuvimos. Yo lo conozco desde Rafaela y él sabe que tiene el acompañamiento de todos. Al tema lo hemos naturalizado totalmente”.
• “Este es un campeonato físico, el equipo tiene intensidad, la exigencia es grande y siempre vamos a estar al límite. Lo mejor de hoy fue cómo manejamos los momentos y la capacidad de entender y resolver el partido. En cuanto a lo negativo, uno siempre busca una mejor fluidez de juego y lo tuvimos en el principio. Con San Miguel llegamos casi a la perfección, pero hoy fue otro partido”.
• “Volvemos siempre al partido con San Telmo, porque fue un duro golpe. Lo visualizamos rápidamente, lo entendimos y enseguida tomamos decisiones para que no se repita. Nos comprometimos y ganamos tres partidos seguidos. El torneo es largo. Nosotros necesitábamos sumar minutos de juego, porque el equipo es nuevo y necesitaba tiempo”.
• “A Paredes y a Ibarra les dí confianza. El final del torneo pasado de Paredes fue bueno y sobre eso trabajamos desde el inicio de la pretemporada. Los dos respondieron”.
• “Volviendo a la parte física, el equipo se irá estabilizando seguramente a medida que vaya transcurriendo el torneo. Nosotros venimos trabajando, como cuerpo técnico, desde hace tiempo. Nos conocemos mucho. Mis colaboradores me conocen a mí y yo a ellos. Los jugadores entregan todo y vamos a conseguir estabilidad también en ese aspecto”.