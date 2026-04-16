Con dos bajas obligadas, Colón irá a defender la punta a la cancha del Deportivo Morón. Sin Peinipil y Marcioni, todo indica que habrá dos variantes solamente y que una de ellas será el ingreso de Beltrán como titular, ya que es el reemplazante natural de Peinipil y entró bien en el partido con Racing de Córdoba del domingo pasado.
Colón y la dura misión de hacerse fuerte en el riesgoso y lejano oeste
Medrán define el reemplazante de Marcioni, porque Paredes sigue y Beltrán es el que entra por Peinipil. Partido bravo el del sábado, que arranca a las 15.30 y dirigirá Alvaro Carranza.
Partiendo de la base que seguirá Paredes ocupando el arco mientras Budiño va recuperándose del fuerte golpe sufrido en la zona renal. El resto de los jugadores que estuvieron como titulares ante Racing de Córdoba están bien, por lo cual Medrán tendrá que decidir en estas horas que faltan para el partido, quién será el reemplazante de Marcioni.
En este aspecto, hay alternativas: 1) Lucas Cano; 2) Matías Godoy; 3) Darío Sarmiento; 4) Facundo Castet. Veamos: en el caso de Cano, es un delantero que puede dar una mano jugando por afuera; Godoy entró muy bien ante Racing de Córdoba, fue muy considerado por Medrán en la etapa previa (jugando de media punta detrás de Bonansea) y es una alternativa viable aunque no tiene las mismas características que Marcioni. En el caso de Sarmiento, sería el cambio más directo ya que fue el futbolista que Medrán utilizó en los partidos de pretemporada en esa posición, tirado por el costado derecho. Y respecto de Castet, sería la cuarta alternativa y obligaría a subirlo a Conrado Ibarra a la posición de extremo por izquierda y que Lago ocupe un lugar más adelantado o directamente jugando por derecha, donde no rinde del mismo modo que cuando lo hace por izquierda.
En definitiva, el que tiene las mejores chances parece ser Lucas Cano y habrá que ver si esto obliga a un cambio de esquema o si Medrán directamente lo tira por el sector derecho para armar el esquema con el que viene jugando, que se convierte en un 4-3-3 bastante flexible.
En consecuencia, hay 10 nombres definidos. Paredes; Beltrán, Pier Barrios, Rasmussen e Ibarra; Muñoz, Lértora y Antonio; Bonansea y Lago están adentro. La cuestión pasa por ver qué decide el técnico en relación a la ausencia de Marcioni, que no estará presente por al menos dos partidos (pueden ser tres) al igual que Peinipil.
Siguiendo con el rubro lesionados, continúa la recuperación de Leandro Allende, quien podría estar para el partido con Godoy Cruz pero está totalmente descartado para este partido contra Deportivo Morón en el oeste del Gran Buenos Aires.
El partido del sábado en el oeste bonaerense es uno de los más importantes de la fecha, pues Colón está puntero con 17 unidades y Morón es uno de los escoltas (junto a Defensores de Belgrano), con tres puntos menos. Es decir que, en el peor de los casos, Colón no dejará de ser puntero luego de la fecha de este fin de semana y antes de medirse en Santa Fe ante Godoy Cruz, el próximo adversario.
El panorama del “Gallito”
El año pasado, el «Gallito» fue uno de los equipos con más rojas del torneo (12 en total). La reciente expulsión de Tomás Ramírez a los 40 minutos del primer tiempo del encuentro ante San Miguel, reactivó las críticas de los socios, quienes ven cómo los errores individuales arruinan el trabajo colectivo. Además, el nivel defensivo y la seguridad en la pelota parada, punto fuerte en otras campañas, hoy están bajo la lupa, de acuerdo a lo que expresa el sitio “one football”.
Para enfrentar al Sabalero, Otta deberá rearmar el rompecabezas. La buena noticia para el local es el probable regreso de un referente: Mariano Víttolo, quien recuperaría su lugar en el once inicial.
El panorama de nombres para el sábado:
• Bajas confirmadas: Tomás Ramírez (expulsado) y Franco Tolosa (lesión).
• Altas médicas: El extremo Esquivel ya está a disposición para sumar sus primeros minutos , al igual que el defensor Jerónimo Ulibarri.
• Puntos críticos: Los laterales siguen siendo el sector más flojo del equipo. Ante las bajas de Iván Vaquero (quien perdió ritmo por lesiones) , Otta ha probado con Francisco Flores buscando solidez defensiva.
A propósito, el compromiso de Walter Otta con Morón es total. A pesar de los rumores que lo vincularon con Colón antes de la llegada de Medrán, expresa "one football", el DT eligió quedarse en el AMBA por una cuestión de entorno familiar y por su apuesta de llevar a Morón a lo más alto. Con una rutina que arranca a las 5 de la mañana desde su casa en Escobar , el técnico cuenta con el respaldo total de la dirigencia para este proceso.
Con un plantel que mantuvo la base del año pasado pese a tener un presupuesto inferior a otros candidatos, Morón se prepara para lo que considera una final. El sábado, el Nuevo Francisco Urbano será el escenario donde el “Gallito” intentará demostrar que tiene con qué cortarle el envión al equipo de Medrán. Habrá que ver si Colón lo deja.