En la tarde de este martes y con la disputa en simultáneo de 7 partidos se puso en marcha la novena jornada del Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional del fútbol argentino.
En la previa del clásico santafesino, las reservas de Unión y Colón no pudieron sumar de a 3
El sabalero perdió de local con Independiente por 2 a 0 mientras que el tatengue igualó sin goles en su visita a Tigre. Ambos quedaron lejos de la zona de clasificación. La próxima semana se verán las caras en el interzonal de la décima fecha en la Avenida.
En este marco, volvían a saltar a la cancha los equipos de reserva de Colón y de Unión, ambos con el objetivo de volver a sumar de a 3 para mantener viva la ilusión de alcanzar la zona de clasificación a playoffs, reservada para aquellos que terminen en los primeros 4 lugares de cada uno de los grupos en el cierre de la fase regular.
Además, estos compromisos representaban para sabaleros y tatengues la escala previa al gran derby santafesino, programado para el próximo miércoles 22 de abril en cancha de Unión y como parte de la 10° fecha del Apertura de reserva.
Con actuaciones dispares, el denominador común para los representativos de la capital provincial fue que ninguno de los dos pudo conseguir una victoria, quedando ambos lejos de los puestos de clasificación en la antesala del clásico de la semana que viene.
Derrota en el 4 de Junio
En el predio ubicado a la vera de la Autopista Santa Fe – Rosario, la formación sabalera que conduce Alejandro Russo recibía al siempre difícil equipo de Independiente de Avellaneda buscando su tercer triunfo de la temporada y dejando atrás la dolorosa derrota sufrida la semana pasada en su paso por Córdoba.
Sin embargo, y pese a competir de igual a igual, el conjunto rojinegro terminó siendo derrotado por su par del rojo con marcador final de 2 a 0 merced a los goles obtenidos por Parmo en el primer tiempo y por Junco en el cierre mismo del cotejo.
Precisamente promediando la etapa inicial, y cuando el trámite del encuentro era equilibrado, la sanción de la pena máxima en favor de la visita le permitió al juvenil Tomás Parmo ejecutar con jerarquía para dejar sin chances al arquero Piaggio y abrir la cuenta.
Pese a buscar incansablemente el empate, la formación rojinegra no pudo convertir y en una de las últimas se terminó quedando con las manos vacías luego de que el delantero Nahuel Junco aparezca para decretar el 2 a 0 definitivo y liquidar el pleito.
Con esta derrota, Colón aparece en el 15° lugar de la Zona B con apenas 7 puntos en sus primeras 9 presentaciones producto de 2 victorias, 1 empate y 6 derrotas. Frente a Independiente, el sabalero formó con Piaggio; Johnston, Ravano, Lastra, Campagnaro; Cardozo, Galbán, Giménez; Páez, Ojeda y Nagel.
Empate con sabor a poco
A la par de lo que era el duelo entre sabaleros y diablos rojos en la ciudad de Santa Fe, el elenco de reserva de Unión que comanda Alejandro Trionfini disputaba su noveno compromiso de la temporada visitando a Tigre en Victoria.
Tras 90 minutos parejos donde ninguno de los dos equipos encontró los caminos para imponer condiciones sobre el rival, la igualdad en 0 terminó siendo el resultado justo y lógico en función de lo mostrado por unos y otros.
Con este punto cosechado fuera de casa, el rojiblanco se mantiene en el décimo lugar de la tabla del grupo A con un total de 11 unidades en 9 partidos como resultado de 2 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Hoy Unión quedó a 4 puntos del último clasificado, Talleres de Córdoba, que tiene 15 puntos pero con un partido menos.
En la visita a Tigre, los dirigidos por Trionfini alistaron a Kuverling; Fazzi, Isla, Fagioli y Zenclussen; Torres, Vera, Peresutti y Pedano; Solbes y Cerrudo.