Se enfrentan el próximo miércoles en el 15 de Abril

En la previa del clásico santafesino, las reservas de Unión y Colón no pudieron sumar de a 3

El sabalero perdió de local con Independiente por 2 a 0 mientras que el tatengue igualó sin goles en su visita a Tigre. Ambos quedaron lejos de la zona de clasificación. La próxima semana se verán las caras en el interzonal de la décima fecha en la Avenida.