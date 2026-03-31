Copa Proyección

La reserva de Colón despertó en el complemento y sumó su segunda victoria del año

Fue 31 a sobre Atlético Rafaela en un partido que se jugó con más de 40 grados de sensación térmica en el Predio 4 de Junio. Favoti, Ojeda y Cardozo, que ingresaron desde el banco de suplentes, anotaron los goles del sabalero que lo dio vuelta en el segundo tiempo. Suma 7 puntos en igual cantidad de partidos y quedó 12° en el grupo B.