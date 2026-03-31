En la tarde de este martes, y bajo una temperatura que superaba largamente los 40 grados de sensación térmica en el predio 4 de Junio, la reserva de Colón de Santa Fe sumó su segundo triunfo en el Torneo Apertura de la Copa Proyección tras derrotar a su similar de Atlético Rafaela por 3 tantos contra 1.
La reserva de Colón despertó en el complemento y sumó su segunda victoria del año
Fue 31 a sobre Atlético Rafaela en un partido que se jugó con más de 40 grados de sensación térmica en el Predio 4 de Junio. Favoti, Ojeda y Cardozo, que ingresaron desde el banco de suplentes, anotaron los goles del sabalero que lo dio vuelta en el segundo tiempo. Suma 7 puntos en igual cantidad de partidos y quedó 12° en el grupo B.
El equipo que dirige Alejandro Russo, pero que hoy fue comandado por Fernando Alonso por la expulsión del DT en el último partido en Lanús, lo perdía en el primer tiempo con el gol del ingresado Boidi para la crema pero con una gran reacción colectiva lo pudo dar vuelta en el segundo tiempo.
Los ingresados Tiziano Favoti, Iván Ojeda y Mateo Cardozo aparecieron en el complemento para primero empatar y luego darle la ventaja a un equipo sabalero que mostró una gran prestación física para sobreponerse a la adversidad climática y terminar celebrando la que fue su segunda victoria del año tras la conseguida hace 2 fechas ante Platense también en Santa Fe.
Con este marcador, la reserva de Colón, que tuvo al arquero Tomás Paredes nuevamente desde el arranque, quedó en el décimo segundo lugar de la Zona B con 7 unidades cosechadas en igual cantidad de presentaciones producto de 2 triunfos, un empate y 4 derrotas.
En la continuidad de esta Copa Proyección, el elenco de Russo volverá a presentarse el próximo miércoles 8 de abril, cuando desde las 15 visite a Belgrano en la provincia de Córdoba por la octava fecha del certamen.
El resto de la fecha
En los otros resultados que dejó la jornada del martes en el certamen de reserva, el propio pirata cordobés le ganó como local a Lanús por 3 a 1, mientras que Newell’s superó como visitante al Deportivo Riestra por 1 a 0. Además, Defensa y Justicia dio el golpe en Mendoza tras derrotar 3 a 2 a Independiente Rivadavia al tiempo que Platense e Independiente igualaron en 2 en un partidazo.
Vale recordar que este miércoles, desde las 15 y en la Villa Olímpica, el representativo de Unión que conduce Alejandro Trionfini estará visitando a Vélez en su séptimo partido del año por el certamen que organiza la Liga Profesional del fútbol argentino.
Síntesis
COLÓN: Formación de Colón: Paredes; Ravano, Campagnaro, Johnston, Gaitán, Lastra, Lizondo, Galbán, Buosi, Giménez y Gallay. DT: Alejandro Russo.
Suplentes: Piaggio; García, Colidio, Barría, Larrosa, Páez, Barbona, Cardozo, Ingravidi, Nagel, Favotti y Ojeda.
ATLÉTICO RAFAELA: Spesso; Franzetti, Grandoli, Ruben, Pepino, Lizárraga, Torrens, Lobo, Minighini, Milanese y Martínez. DT: Francisco Troncoso
Suplentes: Sudano; Mondino, Sánchez, Barra, Barrera, Zanabria, Boidi, Moreno, Gualdoni.
Goles: En el primer tiempo, Boidi (AR). En el segundo tiempo Favoti, Ojeda y Cardozo (C).
Estadio: Predio 4 de Junio.
Árbitro: Rodrigo Amadeo.