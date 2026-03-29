Pensamiento coincidente en Colón: "Este partido era una prueba de carácter"
Tanto el técnico Medrán como los jugadores señalaron que luego del pésimo partido que se jugó el domingo pasado en la Isla Maciel, era necesario revertir la imagen en todo sentido. “Que el mal partido y la derrota sea un accidente y no se convierta en racha”, coincidieron.
Medrán se mostró contento por la victoria ante Patronato, la primera que consigue de visitante con Colón.
“El partido salió tal cual lo trabajamos en la semana, me gustó el segundo tiempo, encontramos espacios, mejoramos en el juego, llegaron los goles y hasta pudimos convertir alguno más. Además, creamos situaciones y eso es lo que también me llevo como positivo, además del resultado”.
De esta manera, un Ezequiel Medrán muy contento se refería a la victoria ante Patronato, la primera que consigue, dirigiendo a Colón, en carácter de visitante, condición en la que había dirigido cinco partidos con cuatro derrotas y un empate, desde su llegada a Santa Fe.
“Trabajamos el partido como a mi me gusta, tuvimos varias charlas en la semana y me quedo con el gran trabajo colectivo que vi en los muchachos. Durante la semana hablamos mucho porque a ninguno nos gustó lo del domingo pasado en San Telmo”, continuó diciendo el entrenador rojinegro en el atardecer de Paraná.
“Con Allende estoy muy conforme porque venía de una lesión, hizo las cosas que le pedimos que hiciera y antes pudo haber tenido minutos si no hubiese sido por la lesión que tuvo”, señaló Medrán, quien había pensado en Allende por Castet ya antes del partido con Acassuso, pero el desgarro del defensor que llegó como refuerzo en este año se lo impidió.
“El fútbol es un todo y este es un equipo al que le gusta el rigor físico. Al rival lo fuimos demoliendo en todos los aspectos, fuimos certeros arriba y a excepción del tiro en el travesaño, no sufrimos”, siguió Medrán. Y concluyó señalando que “estábamos muy dolidos con lo que nos había pasado la semana pasada, por eso lo de hoy era una prueba de carácter y la superamos. La gente no ve el trabajo de la semana y les puedo asegurar que el compromiso de este plantel y la responsabilidad que asume en este campeonato, es total”.
Colón venció por 2 a 0 a Patronato. Foto: Gentileza.
Pier Barrios y Lago se refirieron al partido de la semana pasada y coincidieron en que “la imagen con San Telmo no fue la que nosotros queremos. No fuimos el equipo que somos y por eso queríamos revertir por completo todo lo malo que hicimos el domingo pasado en la Isla Maciel”. Pier Barrios agregó que “la clave fue no perder ni la paciencia ni el orden”. Y Lago dijo que “estoy mejor ahora que cuando llegué hace dos años a Colón. Me siento más profesional, más deportista. Por eso creo que ahora estoy mejor que antes”.
Pier Barrios concluyó que “lo que me deja tranquilo, al margen del resultado, es haber cambiado la imagen del partido pasado. Nosotros tenemos que ser protagonistas porque este equipo se armó para pelear arriba, tenemos que hacernos cargo de eso y pensar que estamos en un club muy grande y con muchas aspiraciones. De eso no podemos olvidarnos en ningún momento”. Y refrendó diciendo que “esta categoría es muy difícil y los partidos se definen por detalles. Por eso, tener a Lago, que es tan desequilibrante, es clave”.