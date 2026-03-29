Tras la victoria en el Grella

Pensamiento coincidente en Colón: "Este partido era una prueba de carácter"

Tanto el técnico Medrán como los jugadores señalaron que luego del pésimo partido que se jugó el domingo pasado en la Isla Maciel, era necesario revertir la imagen en todo sentido. “Que el mal partido y la derrota sea un accidente y no se convierta en racha”, coincidieron.