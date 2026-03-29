Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón ante Patronato

Colón ganó 2 a 0 contra Patronato en Paraná, en el partido correspondiente a la séptima fecha de la la Primera Nacional 2026.
El Sabalero ganó por 2 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, por la séptima fecha de la Primera Nacional 2026.
Colón ganó 2 a 0 contra Patronato en Paraná, en el partido correspondiente a la séptima fecha de la la Primera Nacional 2026.
Los goles fueron convertidos por Ignacio Lago a los 10 de la segunda etapa y Alan Bonansea, a los 14 del complemento.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.