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Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón ante Patronato

El Sabalero ganó por 2 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, por la séptima fecha de la Primera Nacional 2026.

Colón ganó este domingo por 2 a 0 ante San Telmo, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional. Fotos: Gentileza.Colón ganó este domingo por 2 a 0 ante San Telmo, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional. Fotos: Gentileza.
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Colón ganó 2 a 0 contra Patronato en Paraná, en el partido correspondiente a la séptima fecha de la la Primera Nacional 2026.

Los goles fueron convertidos por Ignacio Lago a los 10 de la segunda etapa y Alan Bonansea, a los 14 del complemento.

El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.

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