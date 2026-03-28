Medrán, Colón y un claro objetivo:
mejorar la baja cosecha de visitante
Allende y Muñoz por Castet y Cano, casi con seguridad, serán los dos cambios en el equipo rojinegro. La venta de entradas para neutrales se extendió hasta este sábado. Pancaldo se fue de Chaco For Ever.
Leandro Allende, el lateral sabalero que tendrá la posibilidad de jugar como titular por primera vez. Foto: C. A. Colón.
Ezequiel Medrán tiene definido el equipo para jugar este domingo a las 16, en el Presbítero Grella, ante Patronato de Paraná, buscando mejorar la muy mala campaña que el equipo viene cumpliendo como visitante y, además, levantar el bajo vuelo futbolístico que tuvo Colón el domingo pasado en la Isla Maciel ante San Telmo.
El ingreso de Leandro Allende y la salida de Facundo Castet es uno de los retoques del técnico sabalero, en tanto que vuelve Muñoz a la titularidad pero no lo hará por Lértora, que sigue en el equipo, sino por Cano.
La idea es que Lértora sea un “5” clásico y posicional, con Antonio y Muñoz un poco más adelantados, en tanto que Marcioni por derecha y Lago por izquierda gozarán de libertades absolutas para acompañar a Bonansea, que será el único punta neto.
Con los tres “5” habrá que comprobar si la idea es tener más solidez en la recuperación de la pelota o más chances de manejo. El equipo ha mostrado poco desde lo futbolístico, más allá del resultado del domingo pasado y necesita mejorar en ese aspecto.
Por el lado de Patronato, para el cotejo de este domingo frente a Colón, Rubén Darío Forestello realizará un cambio producto de la lesión de Fernando Evangelista y la sobrecarga muscular que dejaría afuera a Agustín Araujo. Santiago Piccioni tomaría el lugar del ex Boca, mientras que Juan Barinaga y Brandon Cortés pelean por un lugar en el medio campo.
El uruguayo Edhard Greising realiza un lateral ante la mirada de Delfino. Fue en 2024 y detrás de la escena, la tribuna que ocuparán los "neutrales" en el Grella.
Foto: Mauricio Garín
Las probables formaciones son las siguientes:
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni y Fernando Moreyra; Marcos Enrique y Federico Bravo; Franco Soldano, Agustín Araujo o Juan Barinaga o Brandon Cortés y Facundo Heredia; Renzo Reynaga. DT: Rubén Darío Forestello.
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora y Matías Muñoz; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.
Fin del ciclo Pancaldo
La crisis futbolística de Chaco For Ever terminó por precipitar la salida de Ricardo Pancaldo tras un inicio de temporada para el olvido en la Zona A de la Primera Nacional, tras la nueva derrota, como local, ante Gimnasia de Jujuy por 2 a 1. El "Negro" todavía no sabe lo que es ganar en lo que va del certamen, acumulando apenas dos empates y cuatro derrotas.
Sin embargo, más allá de la preocupante cosecha de puntos, lo que terminó por agotar la paciencia de la dirigencia y los hinchas fue el bajísimo nivel futbolístico mostrado por el plantel.
Las presentaciones del equipo fueron calificadas como muy pobres, caracterizadas por una falta de identidad clara y actuaciones poco convincentes que hoy lo ubican en la temida posición de descenso directo. Pancaldo no logró encontrar un once ideal, realizando múltiples cambios de un partido a otro sin obtener respuestas tácticas ni anímicas en el campo de juego. Este errático andar dejó al conjunto chaqueño en el fondo de la tabla, obligando a una reestructuración urgente para intentar salvar el año y cumplir con el gran objetivo de la institución: mantener la categoría.
En el horizonte inmediato aparece el partido de Copa Argentina programado para este miércoles ante Defensa y Justicia, seguido por el compromiso ante Los Andes en condición de visitante la próxima semana. Ante la acefalía técnica, los hinchas del "Negro" esperan que la historia se repita como en 2023. En aquel entonces, el equipo también se encontraba en zona de descenso cuando Diego Osella renunció a su cargo justo antes de un duelo de Copa Argentina. En esa oportunidad, Marcelo Carrasco asumió de forma interina y lideró al equipo hacia un triunfo histórico frente a Rosario Central, victoria que funcionó como el punto de inflexión necesario para encaminar una racha positiva que terminó salvando al club del descenso.