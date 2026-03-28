Este domingo ante Patronato

Medrán, Colón y un claro objetivo: mejorar la baja cosecha de visitante

Allende y Muñoz por Castet y Cano, casi con seguridad, serán los dos cambios en el equipo rojinegro. La venta de entradas para neutrales se extendió hasta este sábado. Pancaldo se fue de Chaco For Ever.