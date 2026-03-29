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Colón visita a Patronato en el Grella con público “neutral”

El Sabalero se enfrenta con el Patrón en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la capital de Entre Ríos por la fecha 7 de la segunda división del fútbol argentino.

Imagen ilustrativa. Estadio Presbítero Bartolomé Grella. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Estadio Presbítero Bartolomé Grella. Crédito: Fernando Nicola
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Colón juega este domingo por la tarde ante Patronato de Paraná en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la capital de Entre Ríos por la fecha 7 de la Primera Nacional.

El partido se disputa este 29 de marzo desde las 16 horas con transmisión a través de la plataforma oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), LPF Play.

En un encuentro que contará con la particular presencia de público “neutral”, lo que le brinda la posibilidad a los Sabaleros de estar en la tribuna sin elementos distintivos, además de los lógicos espectadores del Patrón.

Minuto a minuto

18:04 / Dom. 29.03.2026

Fin del partido: Ganó Colón

El Sabalero se impuso ante el Patrón y cortó una racha de siete encuentros sin victorias fuera del Brigadier López.

17:51 / Dom. 29.03.2026

36’ ST: Amarilla en Patronato

Fue amonestado Genéz.

17:47 / Dom. 29.03.2026

32’ ST: Lo tuvo Patronato

Bravo remató de zurda y el travesaño salvó a Budiño.

17:43 / Dom. 29.03.2026

29’ ST: Cambio en Colón

Salió Muñoz y entró Toledo.

17:40 / Dom. 29.03.2026

26’ ST: Llegó Patronato

Remate de lejos de Cuello que se fue cerca del travesaño de Budiño.

17:35 / Dom. 29.03.2026

23’ ST: Cambios en Colón

Se retiran Leandro Allende e Ignacio Lago. Ingresaron Emanuel Beltrán y Lucas Cano.

17:28 / Dom. 29.03.2026

14’ ST: GOL de Colón

Pase filtrado de Lago para el desborde de Marcioni, centro atrás para Bonansea que la mandó a guardar. Gana el Sabalero 2 a 0 ante Patronato.

17:26 / Dom. 29.03.2026

11’ ST: Cambios en Patronato

Saliaron Reynaga, Araujo y Heredia, e ingresaron Cortez, Genez y Attis.

17:25 / Dom. 29.03.2026

10’ ST: GOL de Colón

Fuerte remate de afuera del área de Lago al palo izquierdo de Sosa para poner el 1 a 0 para el Sabalero.

17:22 / Dom. 29.03.2026

9’ ST: Amarilla en Patronato

Fue amonestado Reynaga.

17:15 / Dom. 29.03.2026

0’ ST: Amarilla en Patronato

Fue amonestado Meritiello

17:13 / Dom. 29.03.2026

Empezó el segundo tiempo

16:48 / Dom. 29.03.2026

Entretiempo

Colón y Patronato empatan 0 a 0 en un flojo primer tiempo.

16:48 / Dom. 29.03.2026

40’ PT: Amarilla en Colón

Fue amonestado Lértora.

16:43 / Dom. 29.03.2026

36’ PT: Amarilla en Patronato

Fue amonestado Heredia.

16:34 / Dom. 29.03.2026

27’ PT: Amarilla en Patronato

Fue amonestado por protestas un integrante del cuerpo técnico local.

16:29 / Dom. 29.03.2026

21’ PT: Intenta el Sabalero

Desde afuera del área remató Antonio, se fue cerca, controlada por Sosa.

17:21 / Dom. 29.03.2026
16:21 / Dom. 29.03.2026

13’ PT: Buena llegada de Colón

Centro de Lago y una gran tijera de Marcioni que exigió al arquero Sosa.

16:12 / Dom. 29.03.2026

4’ PT: La primera fue del Patrón

Tiro de esquina que se cerró peligrosamente sobre el arco de Budiño, que despejó con los puños.

16:06 / Dom. 29.03.2026

Empezó el partido

Colón y Patronato ya se enfrentan por la Fecha 7 de la Primera Nacional.

15:55 / Dom. 29.03.2026

Todo listo para el comienzo

15:50 / Dom. 29.03.2026

Así forman los equipos

Los once de Colón:

Los once de Patronato:

15:42 / Dom. 29.03.2026

El juez

El árbitro designado para el partido entre Patronato y Colón (domingo 29/03/2026, 16:00 hs) es Daniel Zamora. Estará asistido por Marcelo Errante (Asistente 1), Sebastián Pumetti (Asistente 2) y Mariano Negrete (Cuarto Árbitro) para este encuentro correspondiente a la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Zamora dirigió a Colón en dos ocasiones previas, ambas sin victorias para el "Sabalero": un empate 0-0 (con caída en penales) ante San Martín de Tucumán en febrero 2025 y una derrota 1-0 ante Nueva Chicago en junio 2025.

15:20 / Dom. 29.03.2026

El Litoral desde el Grella

14:59 / Dom. 29.03.2026

El Sabalero ya está en el estadio

El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán arribó al Grella para disputar el encuentro desde las 16. Fotos: Gentileza Colón.

14:03 / Dom. 29.03.2026

La última vez

El último partido fue también en Paraná y terminó con victoria para Patronato por 1 a 0 ante Colón con gol de Diego Hermes Martínez a los 36 minutos del primer tiempo.

14:00 / Dom. 29.03.2026

Cómo llegan

Colón llega con 8 puntos y ubicado en la séptima posición de la tabla de la zona A. Ganó dos partidos, empató dos y perdió uno. Convirtió cinco goles y le anotaron cinco.

Patronato llega con 5 puntos y ubicado en la decimotercera posición de la tabla de la zona B. Ganó un partido, empató dos y perdió uno. Convirtió tres goles y le anotaron cinco.

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