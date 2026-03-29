Volvió a ganar de visitante luego de ocho meses

A Colón le bastaron un ratito de fútbol y dos buenas jugadas

La bendición por fin llegó en este Domingo de Ramos en el que por fin se sacó la mufa de no ganar de visitante. Colón le ganó a Patronato con un buen arranque del segundo tiempo (luego de un primero malo). Fue práctico, contundente y facturó con los goles de Lago y Bonansea.