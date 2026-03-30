¡Se da vuelta la taba!: ahora Colón juega dos partidos seguidos de local
En principio, el cruce contra los de Coleoni no se mueve: sábado 4 a las siete de la tarde en el Cementerio de Elefantes aunque Colón gestiona el domingo. El sábado 11 de abril, a priori, llegará “La Academia” de Ricky Centurión al Brigadier.
Después del Sabalerazo del domingo en el Grella contra Patronato en Paraná (ganó como visitante después de ocho meses y en un escenario adverso), Colón no solamente rompió el karma saliendo de Santa Fe sino que además ahora jugará dos partidos seguidos de local ante su gente en el Cementerio de los Elefantes, donde el equipo de Ezequiel Medrán empieza a construir una verdadera “Fortaleza”.
En principio, este sábado 4 de abril a las 19, llegará San Miguel; el otro sábado, 11 de abril, será el turno de Racing de Córdoba. O sea, después de haber jugado dos seguidos en condición de visitante (San Telmo en la Isla Maciel y Patronato en la provincia de Entre Ríos), ahora llegará el respiro logístico con dos juegos en casa.
¿Por qué “en principio” lo de San Miguel? Porque empezó a circular un trascendido acerca de la idea de los dirigentes sabaleros de intentar pasar el partido para el domingo 5 a la noche, casi en el final del “finde” largo por Semana Santa.
Por un lado, cuando se programó esta fecha del ascenso, el único pedido de Seguridad de la Provincia de Santa Fe era “separar” de día los partidos de Colón y Rafaela. En consecuencia, se oficializó Colón-San Miguel el sábado a las 19 y Rafaela-Guemes el domingo a las 20 en La Perla del Oeste.
San Miguel con Coleoni. Foto: El Litoral
Lo mismo con la estructura técnica de la nueva plataforma de LPF Play, ya que “quienes generan las imágenes de Colón, Rafaela y Patronato son parte de una misma empresa”, por lo que la idea es que “si Colón juega un día, Patronato o Rafaela el otro”.
De todos modos, por lo que pudo averiguar El Litoral, “la idea de los dirigentes de Colón es intentar pasar el partido contra San Miguel del sábado 4 a las 19 al domingo 5 a la nochecita en el Cementerio de los Elefantes”.
Y después del “Trueno Verde” llegará Racing de Córdoba al Brigadier López, un equipo que revolucionó la categoría de ascenso con la llegada y el fichaje del habilidoso “Ricky” Centurión.
Como se sabe, tras un breve paso por el fútbol de Bolivia, el talentoso atacante regresó al país y se incorporó a Racing de Córdoba, equipo que milita en la Primera Nacional. Su llegada a la "Academia" cordobesa generó una enorme expectativa, no solo por su indudable jerarquía técnica, sino por lo que representa su figura para la categoría.
El desembarco de "Ricky" se da en un contexto de búsqueda de redención deportiva. Tras meses de inactividad y su última estadía en Oriente Petrolero, eligió el desafío de la segunda división para intentar recuperar su mejor versión física y futbolística.
Para los dirigentes e hinchas del elenco cordobés, la apuesta es alta. Si Centurión logra la continuidad deseada, puede convertirse en el jugador más desequilibrante de la Primera Nacional. La incógnita pasa por saber si llega y juega contra Colón el eterno “10”.
Racing con Ricky. Foto: El Litoral
El presidente sabalero, José Alonso, presente y muy feliz en el Presbítero Grella de Paraná, dejó algunos conceptos de los temas sabaleros antes del 2-0 ante Patronato.
“De visitante, Colón debería jugar distinto que lo hace de local. No me preocupó la derrota, sino cómo se perdió. Está bien Colón. Todos fueron testigos por los partidos que se hicieron. La lectura es buena, más allá del traspié pasado”, tiró el “1” sabalero.
“Acá hay que estar firme siempre y concentrado, porque sino se paga las consecuencias. Colón perdió un solo partido y no ganó otro por circunstancias, pero tampoco es que vamos a ganar todos. Es muy complicado todo y en la categoría todos te señalan, por eso hay que tener paciencia”, agregó Alonso del tema futbolístico en Colón.
Como casi siempre en los últimos tiempos, habló del contrato de Ignacio Lago: “Hablamos con el representante y se aceptó todo lo que propusimos. Es solo cuestión de sentarse a firmar. Siempre surgen estas sorpresas desagradables, pero estamos para gestionar. Nos encontramos con muchas más cosas que estas”.
Además Alonso habló de algún cuestionamiento de la oposición: “Nos juzgan por algunos meses. Hace tres meses que estoy y trato de que no haya conflictos, lo que antes era común. Estamos pagando deudas y afrontando un plantel importante. No sé si algunos apuntan al bienestar del club o a otra cosa”.
Del conflicto con el uruguayo José Pablo Neris dijo que “está en un momento jurídico, hicimos todo lo necesario donde corresponde; después el jugador deberá atenerse a las consecuencias”.
“Del tema Picco cobramos una parte de la venta, pero falta de la compra. Y de Forneris queda un pago de Racing que realmente necesitamos”, aportó el máximo dirigente sabalero respecto de posibles ingresos.