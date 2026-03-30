San Miguel y Racing de Córdoba

¡Se da vuelta la taba!: ahora Colón juega dos partidos seguidos de local

En principio, el cruce contra los de Coleoni no se mueve: sábado 4 a las siete de la tarde en el Cementerio de Elefantes aunque Colón gestiona el domingo. El sábado 11 de abril, a priori, llegará “La Academia” de Ricky Centurión al Brigadier.