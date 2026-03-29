Colón ganó de visitante tras ocho meses y a un rival al que nunca había vencido en su cancha

No solo Colón consiguió “sacarse la mufa” de tanto tiempo sin ganar de visitante (fueron ocho meses desde el 20 de julio del año pasado), sino también el hecho de vencer por primera vez a Patronato, en Paraná, en partidos oficiales, cosa que no había conseguido ni en la B ni tampoco en los choques que hubo entre ambos clubes en Primera.
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Se lo vio a José Néstor Vignatti, el ex presidente y actual síndico, que estuvo en Paraná formando parte de la legión de dirigentes sabaleros, quienes en gran número y con el presidente José Alonso a la cabeza, se dieron cita en el Presbítero Grella.
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A propósito de este partido, no le salió bien la decisión compartida entre Patronato y la policía de permitir la llegada de neutrales (“disfraz” para mencionar a los hinchas de Colón), porque hubo muy poco público de Colón. Apenas un centenar o poquito más fue la cantidad que se ubicó en la tribuna bajita ubicada en la cabecera que da a la calle Ayacucho y que festejaron ruidosamente la victoria.
Sin dudas que el precio de la entrada (70.000 pesos) fue uno de los factores determinantes para evitar que la gente se llegue hasta Paraná para alentar al equipo de Medrán. No fue, esta excursión del hincha rojinegro, de la mano de la gran concurrencia que viene acompañando al equipo en los partidos como local y que llenarán la cancha el sábado a las 19, cuando Colón se enfrente con San Miguel en el Centenario.
“Es lógico lo que hizo Patronato, puso a disposición las entradas y el que quiera ir, que vaya. En el fútbol argentino, el local es el que maneja su estadio e impone decisiones. Patronato vendió neutrales y lógicamente lo hace sabiendo que los neutrales que van a ir son los hinchas de Colón”, dijo el presidente de Colón, José Alonso, cuando El Litoral lo consultó hace unos días con respecto la decisión que tomó Patronato de poner a disposición una capacidad de 1.500 entradas (se vendieron muchísimo menos) para neutrales, a un valor de 70.000 pesos.
También habló de otros temas el presidente sabalero
El presidente de Colón, José Alonso. Foto: Archivo / El Litoral.
* “En los primeros tres meses de gestión que cumplimos en marzo, nos abocamos a armar un equipo fuerte, competitivo, como prioridad, y también nos ocupamos de lograr un equilibrio financiero. Nosotros tuvimos muchos problemas impositivos y de servicio, el embargo de las cuentas nos dejó nocaut pero teníamos algunos recursos a los que echamos mano, afortunadamente y ese tema ya está solucionado”.
* “Tenemos que perfilar un club más profesional en todo sentido, no solamente en el fútbol”.
* “Hemos pagado muchas deudas en estos meses que son brutales, con muchos cheques electrónicos emitidos, con jugadores del anterior plantel que se fueron y a los que tuvimos que responderle económicamente y con los que llegaron, a quienes también los tuvimos que atender para que firmen el contrato y se integren al equipo”.
Pese a la habilitación de localidades para "neutrales", hubo poco público de Colón en el Grella.
* “Respecto de la auditoría, hemos preferido que pase este período de tres o cuatro meses para visualizar todas las cosas que aparecen. Con ese panorama ya claro, le vamos a decir al hincha lo que recibimos y también lo que solucionamos. Porque no se trata solamente de informar en qué condiciones nos entregaron el club, sino cumplir con nuestra responsabilidad de solucionar esas cosas heredadas de la anterior gestión”.
* “De Platense, por Picco, solo recibimos el pago de una parte de la compra y nos deben toda la venta del jugador al fútbol brasileño”.
* “El caso Neris lo llevamos a la Justicia, siempre estuvo en falta con Colón, hizo cualquier cosa, falta a la verdad cuando dice que lo tratamos mal y estamos en juicio con él y con Emelec es solidariamente responsable”.
* “Lo que recibimos de Picco y Forneris no sirve para tapar los agujeros económicos que tenemos. Distinto sería si Platense le paga a Colón lo que le corresponde de la venta al fútbol brasileño. Eso nos daría un buen respiro”.