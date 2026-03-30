Reviví los goles de Colón ante Patronato

Colón armó su victoria en apenas un puñado de minutos. Después de un primer tiempo muy pobre, el equipo de Ezequiel Medrán mejoró en el arranque del complemento, encontró espacios y golpeó dos veces para resolver el partido ante Patronato en el Presbítero Grella.
El 1 a 0 llegó a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Ignacio Lago sacó un remate desde afuera del área que se abrió y se metió junto al palo izquierdo del arquero Alan Sosa.
Cuatro minutos después, una subida de Marcioni por la derecha terminó en pase rasante al medio y aparición de Emmanuel Bonansea para empujarla al gol.
Además del resultado, la victoria dejó otro dato fuerte para Colón: volvió a ganar fuera de Santa Fe luego de más de ocho meses y lo hizo, además, por primera vez ante Patronato en Paraná en partidos oficiales.
Medrán valoró especialmente la reacción de su equipo tras la caída anterior y definió el cruce como “una prueba de carácter”, una evaluación que también compartieron los jugadores después del 2 a 0.