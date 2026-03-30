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Fue 2-0 en Paraná

Reviví los goles de Colón ante Patronato

El Sabalero cortó una racha de más de ocho meses sin triunfos de visitante y encontró la diferencia en un tramo decisivo del segundo tiempo, con tantos de Ignacio Lago y Emmanuel Bonansea.

Bonansea y la "ley del ex" en PatronatoBonansea y la "ley del ex" en Patronato
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Colón armó su victoria en apenas un puñado de minutos. Después de un primer tiempo muy pobre, el equipo de Ezequiel Medrán mejoró en el arranque del complemento, encontró espacios y golpeó dos veces para resolver el partido ante Patronato en el Presbítero Grella.

El 1 a 0 llegó a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Ignacio Lago sacó un remate desde afuera del área que se abrió y se metió junto al palo izquierdo del arquero Alan Sosa.

Cuatro minutos después, una subida de Marcioni por la derecha terminó en pase rasante al medio y aparición de Emmanuel Bonansea para empujarla al gol.

Además del resultado, la victoria dejó otro dato fuerte para Colón: volvió a ganar fuera de Santa Fe luego de más de ocho meses y lo hizo, además, por primera vez ante Patronato en Paraná en partidos oficiales.

Medrán valoró especialmente la reacción de su equipo tras la caída anterior y definió el cruce como “una prueba de carácter”, una evaluación que también compartieron los jugadores después del 2 a 0.

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