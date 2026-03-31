Los temas sabaleros antes de San Miguel

Colón quería jugar el domingo pero no pudo: ¡viene el repre de Lago!

Pensando en algunos viajeros por Semana Santa, la dirigencia sabalera pensó en Colón-San Miguel para el domingo a la noche pero fue imposible. Se juega el sábado a las 19 y estará Pablo Caro, agente FIFA del “10” y la gran figura de Medrán.