“Pensamos en la gente que tiene la suerte de hace algún viaje, largo o corto, para Semana Santa o los que se van a la zona de quintas y ese tipo de cuestiones. Entonces, intentamos jugar con San Miguel el domingo a la noche, casi en el final de la semana larga, pero no se pudo. Por un lado, la logística: San Miguel ya había reservado transportación y hotelería. Por el otro, la Seguridad, que pidió que Colón juegue un día (sábado) y Rafaela el otro (ya estaba puesto el domingo con Guemes a las 20 en La Perla del Oeste). Finalmente, la gente que televisa es la misma que hace Colón, Rafaela y Patronato. Conclusión: lo intentamos pero no se pudo”, explican los dirigentes sabaleros ante la consulta de El Litoral.
Colón quería jugar el domingo pero no pudo: ¡viene el repre de Lago!
Pensando en algunos viajeros por Semana Santa, la dirigencia sabalera pensó en Colón-San Miguel para el domingo a la noche pero fue imposible. Se juega el sábado a las 19 y estará Pablo Caro, agente FIFA del “10” y la gran figura de Medrán.
El partido, en consecuencia, quedó firme para este sábado a las 19. Al mismo tiempo, se conocieron las autoridades: el encargado de impartir justicia será Nahuel Viñas, quien dirigirá el duelo ante San Miguel este sábado desde las 19 en el estadio Brigadier López. La delegación arbitral se completará con Iván Núñez como asistente 1, Emanuel Serrale como asistente 2 y Franco Rioja como cuarto árbitro.
Al mismo tiempo que será “debut absoluto” de Nahuel Viñas dirigiendo al Sabalero, el juez radicado en San Carlos dirigió en dos ocasiones a San Miguel y casualmente ambas fueron como visitante frente a Racing de Córdoba (el 8 de septiembre de 2024 derrota por 1-0 y el 13 de abril de 2025 empate 1-1).
A propósito del partido del sábado contra San Miguel es un hecho la llegada a Santa Fe de Pablo Caro, agente de Ignacio “Nacho” Lago. Sin dudas, después de haber solucionado el tema Espínola, los innumerables reclamos y la rescisión de “Pulga”, es un tema de cuestión de Estado para el presidente José Alonso.
Ignacio Lago, con un contrato abandonado por la gestión Godano en medio de una grave lesión, está a ocho meses de quedar libre, lo que provocaría una pérdida de capital (Colón le compró a Talleres la mitad en 300.000 dólares) y hasta un posible reclamo millonario de la “T” al Sabalero.
Desde un primer momento, Lago y Caro manifestaron predisposición para no perjudicar a Colón, algo que comparte José Alonso y toda la CD. “A Lago, el año pasado, le dijeron cuando terminen de llegar las figuras (?), te mejoramos el contrato y te lo actualizamos. Cuando se terminó el mercado le dijeron que se habían quedado sin plata y que no podían pagarle lo que merecía, así viene Lago con un sueldo 2023 en 2026”, explican.
Es tan bajo el salario de Lago de arrastre en el Mundo Colón que el presidente José Alonso, como señal de buena voluntad, decidió “aumentarle sin hacerle firmar ningún papel”.
En principio, Ignacio Lago extendería hasta diciembre de 2027, recibiría una compensación por los años de atraso y arrancaría con un salario acorde a lo que es: la figura del equipo y el jugador “a vender”. Así, Alonso y Colón, evitarían otro perjuicio a la institución.