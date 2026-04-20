Luego del paso en falso ante Deportivo Morón, el plantel de Colón reanudó los entrenamientos y a la espera de la evolución de los lesionados para saber con qué equipo saldrá a jugar Medrán el partido del domingo ante Godoy Cruz de Mendoza.
Colón: dar vuelta la página es una obligación y también una necesidad
Medrán esperará la evolución de los lesionados y tendrá que decidir el reemplazante de Muñoz. Hasta este martes, el bono se vende a 10 mil pesos. Desde el miércoles, el valor será de 15 mil.
En primera instancia, tendrá un ausente: Matías Muñoz, expulsado por Alvaro Carranza el sábado en cancha de Morón. Después, habrá que esperar la evolución de Matías Budiño, Mauro Peinipil, Leandro Allende y Julián Marcioni, aunque en el caso de Allende es probable que no se lo arriesgue, teniendo en cuenta que viene de varios desgarros en esta temporada.
Tomás Paredes, el arquero de Colón, cumplió en los dos partidos que le tocó reemplazar a Budiño y en el último fue el único para rescatar dentro de la muy floja actuación del resto. Si Budiño sigue con dolores en la zona renal, seguramente continuará Paredes. Respecto de Peinipil y Marcioni, el domingo apenas se cumplirán dos semanas desde que se lesionaron, razón por la cual se estima que es un tiempo “muy justo” para que lleguen bien, pero de todos modos no hay que descartar que los dos o uno de los dos pueda jugar.
Medrán había encontrado el equipo con los tres volantes centrales (Lértora más retrasado y Muñoz con Antonio un poco más arriba y a sus costados), pero con la ausencia de Muñoz habrá que ver a qué jugador recurre para sustituirlo. Es posible que se incline por alguien con más juego (Godoy por ejemplo) y habrá que esperar, en el caso de que no pueda estar Marcioni, si mantiene a Cano o apuesta por otra clase de jugador en ese sector, que fue conflictivo en el partido ante el “Gallito”.
El bono para el domingo y el partido con Los Andes
Hay que recordar también que, para el partido del domingo ante los mendocinos, los socios de Colón pagarán un bono especial. El valor hasta este martes, inclusive, es de 10.000 pesos y será de 15.000 pesos desde el miércoles. Los únicos exceptuados del pago, son los menores de 18 años años.
Por otro lado, se conoce la programación de la fecha siguiente a la de Godoy Cruz (Colón debe visitar a Los Andes), pero justamente el único partido que no tiene día y horario definido es el que se jugará en Lomas de Zamora. Se dice que podría ir con público visitante. En Colón no saben nada porque es un resorte exclusivo de los organismos de seguridad y del club local, pero se especula que podría jugarse el sábado 2 de mayo por la tarde.
El rival se fue silbado en Mendoza
“Hay que ganar para que la gente aplauda, no hay otra cosa que se pueda decir”, señaló Mariano Toedtli, el director técnico de Godoy Cruz, próximo rival de Colón, luego de que el equipo saliera silbado de la cancha por el público que fue a verlo ante San Miguel, en un partido que terminó empatado con el marcador en blanco.
A su vez, el entrenador no ocultó su descontento por el resultado, más allá de destacar la actitud de sus dirigidos: "La verdad que de local un punto sabe a muy poco. No es lo mismo sumar uno que tres. Fue un partido muy duro; en el primer tiempo nos costó generar en ataque. En el segundo jugamos un poco más, pero nos faltó profundidad. El sabor es amargo porque no podemos dejar pasar dos puntos, y más si después no ganás de visitante", expresó.
Además, sufrió la lesión de Nahuel Ulariaga, quien debió ser reemplazado en el complemento: "Nahuel salió por un problema muscular. Intentamos aguantarlo porque ya habíamos hecho el cambio de Orosco y no queríamos agotar otra ventana. Tomamos el riesgo de jugar unos ocho minutos prácticamente con diez jugadores", explicó.
Godoy Cruz no mostró el mismo rendimiento ni la efectividad de partidos anteriores, en los que había recuperado parte de su identidad. Sobre esto, Toedtli señaló:"Creo que perdimos un poco de frescura con respecto a los últimos partidos, tanto de local como ante Maipú y For Ever. Es algo que tenemos que empezar a rever. También influye la forma de jugar del rival, que defiende bien, pero son aspectos que debemos corregir".
Uno de los puntos positivos fue el debut del juvenil Kevin Valdez, quien ingresó por Ulariaga y mostró un interesante despliegue ofensivo:"Es un chico que empezó a entrenar con nosotros prácticamente esta semana. Por su forma de trabajar, su actitud y comportamiento decidimos convocarlo. Ante la lesión de Nahuel fue la mejor opción. Tuvo su debut y lo hizo muy bien", destacó el entrenador.
Sobre el final, Bruno Nasta pudo haberle dado el triunfo a la visita tras un descuido defensivo, pese al dominio del Tomba. Toedtli valoró el orden defensivo y el arco en cero, aunque insistió en la falta de profundidad: "Intentamos mover la pelota de un lado a otro para generar espacios, pero nos faltó claridad en los últimos metros. En otros partidos habíamos logrado llegar más al arco rival y rematar con mayor frecuencia. Hoy no pudimos hacerlo".
Por último, el entrenador mendocino señaló que “para ganar hay que mantener el arco en cero, y eso no es ser defensivo, sino entender que en esta categoría, si te convierten, después cuesta mucho revertirlo. La idea siempre es ir a buscar el partido, pero sin perder el orden".
Finalmente, volvió a destacar la actitud del plantel, aunque reconoció que deben mejorar desde lo futbolístico: "No tengo nada que reprocharle al equipo. Desde que empezamos a competir, los jugadores se brindaron al ciento por ciento. Es cierto que al principio sufrimos la adaptación a la categoría, pero hoy el equipo compite bien. Lo que falló fue lo futbolístico: tenemos que mejorar y volver a acercarnos al arco rival. Habíamos crecido mucho en los últimos partidos, pero ahora dimos un paso atrás y debemos seguir trabajando", aseguró el entrenador.