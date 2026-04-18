(Enviado Especial a Buenos Aires)
Lértora: “Estoy caliente, enojado, jugamos mal pero no hay que volverse locos”
Para Pier Barrios, de flojísima actuación, este partido no fue peor que el de San Telmo. Medrán fue prudente y dijo que lo de Muñoz, “con una amarilla era suficiente”.
Demoró bastante la salida de los jugadores de Colón. Uno de los que tomó la palabra fue el capitán, Federico Lértora. “Estoy caliente, enojado, Morón nos superó, jugó mejor que nosotros, jugamos mal y no tengo mucho más para decir”, fue lo primero que señaló Lértora.
“La expulsión de Muñoz no es excusa por la que jugamos mal. Nos costó mucho hacer pie, no pudimos frenar el envión con el que arrancaron ellos y se nos hizo cuesta arriba”, continuó el capitán rojinegro.
“Es fútbol, muchachos. Con Patronato jugamos un gran partido y ganamos, hoy nos encontramos con un gran rival que nos superó. Es largo el torneo, ni siquiera estamos en la mitad del torneo, hay que seguir trabajando y no volvernos locos”, dijo Lértora, tratando de quitar dramatismo al resultado y a la actuación.
“El hincha vive con mucha pasión y nosotros tenemos que responder adentro de la cancha. Perdimos, jugamos mal y nos hacemos cargo. Ahora hay que pensar en Godoy Cruz y dar vuelta rápido la página. Fue paso en falso el de hoy, lo reconocemos y ojalá no tengamos muchos en el torneo”, continuó el experimentado volante.
“Morón tiene jugadores del medio hacia arriba con mucha movilidad, distintos a los de los otros equipos. Nos costó encontrar las marcas y generar fútbol”, finalizó el capitán.
Luego llegó el turno de Pier Barrios: “No ponemos excusas, no fue el mejor partido nuestro y el rival nos superó. Con un hombre menos se nos hizo difícil y hay que dar vuelta la página”, arrancó el defensor, de flojísima actuación en el oeste del Gran Buenos Aires.
“Siempre da bronca perder, a diferencia del partido con San Telmo el equipo se entregó, tuvo actitud y con un hombre menos corrió. Salimos en el segundo tiempo con la ilusión de empatarlo y el gol tempranero nos complicó aún más. Hay que aprender de los errores que se cometieron en este partido”, dijo Barrios.
“El que no entiende que vamos a sufrir todo el año, no entiende la categoría en la que estamos jugando. Vamos a perder, a ganar y a empatar. No fue la misma imagen que en San Telmo, sorteamos obstáculos y nos entregamos al máximo”, señaló Barrios, en una visión que no es coincidente con la opinión de El Litoral, respecto de que éste, ante Morón, fue el peor del año.
“El técnico fue claro, en caliente no se puede hablar y hay que solucionar todo lo que pasó en la semana. El equipo se brindó y la semana que viene tendremos la revancha”, dijo Barrios en el final de sus declaraciones.
Justamente, Ezequiel Medrán fue el último en hablar. El entrenador rojinegro dijo que “tratamos de contrarrestar lo que ellos construyen por izquierda, con Nacho Antonio y con Beltrán. No salió como queríamos y la expulsión de Muñoz fue un condicionante importante. El gol de ellos en el inicio del segundo tiempo también nos condicionó porque habíamos planificado un partido largo para tratar de empatarlo. El segundo gol nos afectó desde lo anímico”, señaló el entrenador sabalero.
Sobre los desniveles en las producciones de local y de visitante, admitió que “de local competimos mejor que de visitante. Hay que hacer autocrítica, analizar el partido en profundidad y ver de qué manera le encontramos la vuelta. Todos somos responsables de esta derrota. Morón es un equipo de buen pie, con jugadores que saben salir de la zona de marcaje y hacerse de la pelota. No pudimos acomodarnos, cuando estábamos 0 a 0, para salir de nuestra zona defensiva y plantear el partido un poco más arriba”.
Respecto de la salida de Lago, aclaró que “en el entretiempo, Nacho Lago me dijo que tenía un golpe en la rodilla y por eso lo saqué para cuidarlo, cuando se jugaba en el segundo tiempo. Con Sarmiento y con Godoy buscamos un poco más de profundidad arriba”.
“El vestuario estaba dolido y con el correr de las horas probablemente encontremos respuesta a lo que sucedió. ¿La expulsión?, nunca hablo del arbitraje, me pareció correcto pero creo que con una amarilla se solucionaba”, concluyó antes de subirse al micro y emprender el regreso a Santa Fe, para volver a trabajar el lunes y esperar el partido del domingo, a las 19, ante Godoy Cruz de Mendoza en el barrio Centenario.