Una derrota que pudo terminar en goleada

Colón vino como puntero y jugó como si estuviese último

Fue el peor partido del año, inclusive superando (por lo malo) a lo que pasó en la Isla Maciel ante San Telmo. Una actuación impresentable, sin rebeldía y dando todo tipo de ventajas. Nada para rescatar. El equipo venía en ascenso, pero en Morón dio “mil pasos” hacia atrás. Desconocido.