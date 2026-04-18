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La previa en vivo: Colón visita a Deportivo Morón en la lucha por la parte alta

El duelo se disputa este sábado desde las 15:30 horas en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

Imagen ilustrativa. Estadio Nuevo Francisco Urbano.Imagen ilustrativa. Estadio Nuevo Francisco Urbano.
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Este sábado Colón visita a Deportivo Morón en la provincia de Buenos Aires por la 10° fecha de la zona A de la Primera Nacional de fútbol argentino.

Mirá tambiénCon Cano y Beltrán, Colón defiende la punta en soledad contra Morón

El encuentro se disputa desde las 15:30 horas en el Estadio Nuevo Francisco Urbano con transmisión del streaming oficial de la AFA, LPF Play.

Colón-Ferro | Primera Nacional - Torneo Nacional | Estadio Brigadier López - Cementerio de Elefantes. Foto: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Estadio Brigadier López. Foto: Fernando Nicola

El duelo es un partido directo en la lucha por la punta ya que el Sabalero llega líder de la zona con 17 puntos, mientras que el Gallito se ubica tercero con 14 unidades.

Minuto a minuto

17:27 / Vie. 17.04.2026

Historial reciente

Se enfrentaron por última vez en la temporada 2025 de la Primera Nacional con empate 0 a 0 en el estadio Brigadier Estanislao López el 21 de septiembre.

El 8 de junio del año pasado se habían enfrentado por la primera vuelta del torneo en el Francisco Urbano con triunfo de los locales por 1 a 0 con gol de Fabricio Sanguinetti.

13:31 / Sáb. 18.04.2026

Con Cano y Beltrán, Colón defiende la punta en soledad contra Morón

Con Cano y Beltrán reemplazando a Marcioni y a Peinipil, respectivamente, Colón tratará de defender la punta en soledad de la zona A de la Primera Nacional, cuando a las 15.30 de este sábado, con el arbitraje de Alvaro Carranza, visite a Deportivo Morón.

Más allá de que el rival viene de perder ante San Miguel en Los Polvorines (equipo al que Colón literalmente avasalló en Santa Fe hace un par de semanas), el partido es muy complicado teniendo en cuenta que la fortaleza del “Gallito” es, precisamente, cuando juega en condición de local y se hace realmente fuerte.

17:26 / Vie. 17.04.2026

Colón venía declinando en esa condición hasta que consiguió ganarle a Patronato. Previamente, había empatado con Central Norte de Salta y luego vino aquella derrota ante Deportivo Morón que dolió mucho y obligó a replanteos varios, tanto de los mismos jugadores como del entrenador. A partir de allí, vinieron las tres victorias consecutivas (Patronato, San Miguel y Racing de Córdoba) que depositaron al equipo de Medrán en la punta del torneo, en absoluta soledad.

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