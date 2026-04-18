La previa en vivo: Colón visita a Deportivo Morón en la lucha por la parte alta

Colón venía declinando en esa condición hasta que consiguió ganarle a Patronato. Previamente, había empatado con Central Norte de Salta y luego vino aquella derrota ante Deportivo Morón que dolió mucho y obligó a replanteos varios, tanto de los mismos jugadores como del entrenador. A partir de allí, vinieron las tres victorias consecutivas (Patronato, San Miguel y Racing de Córdoba) que depositaron al equipo de Medrán en la punta del torneo, en absoluta soledad.