Con Cano y Beltrán reemplazando a Marcioni y a Peinipil, respectivamente, Colón tratará de defender la punta en soledad de la zona A de la Primera Nacional, cuando a las 15.30 de este sábado, con el arbitraje de Alvaro Carranza, visite a Deportivo Morón.
Con Cano y Beltrán, Colón defiende la punta en soledad contra Morón
Los mencionados serán los reemplazantes de Marcioni y Peinipil, que se desgarraron el domingo ante Racing de Córdoba. Sigue Paredes en el equipo.
Más allá de que el rival viene de perder ante San Miguel en Los Polvorines (equipo al que Colón literalmente avasalló en Santa Fe hace un par de semanas), el partido es muy complicado teniendo en cuenta que la fortaleza del “Gallito” es, precisamente, cuando juega en condición de local y se hace realmente fuerte.
Colón venía declinando en esa condición hasta que consiguió ganarle a Patronato. Previamente, había empatado con Central Norte de Salta y luego vino aquella derrota ante Deportivo Morón que dolió mucho y obligó a replanteos varios, tanto de los mismos jugadores como del entrenador. A partir de allí, vinieron las tres victorias consecutivas (Patronato, San Miguel y Racing de Córdoba) que depositaron al equipo de Medrán en la punta del torneo, en absoluta soledad.
Deportivo Morón está a tres puntos de Colón, por lo que una victoria lo dejaría en la punta junto con los santafesinos y aguardando el resultado del partido que jugará Defensores de Belgrano, que el domingo a las 19.30 visitará a Racing de Córdoba y es el otro equipo que está en condiciones de llegar a la punta, siempre en el caso de que Colón pierda, ya que un empate o una victoria le permitirá permanecer en la punta del torneo en soledad.
Volviendo al equipo que presentará Medrán en el oeste del Gran Buenos Aires, a excepción de los dos cambios ya comentados, el resto será el que viene jugando. En definitiva, Colón alistará este sábado a las 15.30 en el Nuevo Francisco Urbano, a Paredes; Beltrán, Pier Barrios, Rasmussen y Conrado Ibarra; Muñoz, Lértora y Antonio; Cano, Bonansea y Lago.
Bono obligatorio para el partido con Godoy Cruz
Se recuerda también que Colón ha dispuesto que en el partido ante Godoy Cruz del domingo de la semana que viene, todos los socios rojinegros paguen un bono obligatorio para ingresar a la cancha. El texto del comunicado emitido por la comisión directiva, es el siguiente:
“El club Atlético Colón comunica a sus socios y simpatizantes que con motivo del encuentro que por la undécima fecha del torneo disputará nuestro primer equipo, ante Godoy Cruz, se celebrará el DIA DEL CLUB.
En este sentido, todos los asociados mayores deberán pagar un bono del “día del club” con un valor de $ 15.000, establece el comunicado que dio a conocer la institución. Cabe aclarar que los menores de 18 años (al 26/04/2026) no estarán obligados a adquirirlo.
Es importante señalar, que se inició una PREVENTA DEL BONO DIA DEL CLUB, solo para socios, con un valor promocional de $ 10.000 hasta el día martes 21 de abril de 2026 o hasta agotar stock de 15.000 bonos (lo que ocurra primero).
El club se ve ante la necesidad de apelar a la colaboración de sus asociados e hinchas con motivo de afrontar los gastos corrientes y extraordinarios en los que está sumida nuestra institución, pero con la fiel convicción que volveremos a transitar por los caminos del éxito como marca nuestra reciente historia", finaliza el comunicado que dio a conocer Colón este jueves, explicando de alguna manera los motivos que han llevado, a la dirigencia, a solicitar el apoyo de los socios de la institución, una vez más.
Colón sigue esperando que los clubes del país cumplan con la deuda que mantienen con el club. En tal sentido, es más grave lo de Platense, que compró el pase de Picco, pagó solamente una parte y lo vendió el año pasado pero no le reconoció a Colón el 30 por ciento que le corresponde de los derechos económicos de la citada transferencia (que suman alrededor de 540 mil dólares). También Racing está debiendo una parte de la última cuota de la compra de Adrián Forneris, el volante central de las inferiores de Colón que pasó al club de la Academia y por el que todavía existe una deuda. Todo esto ha llevado a la dirigencia que encabeza José Alonso a solicitar la colaboración de los socios.
Por último, Ezequiel Medrán resolvió mirar hacia abajo y subió a Milton Soto, un mediocampista, que cumplió 19 años el 3 de febrero, que se desempeña como volante mixto y comenzó a entrenar con el grupo principal para ganar roce y adaptarse a la exigencia del fútbol profesional..