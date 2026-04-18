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Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la derrota de Colón

El Sabalero perdió por 2 a 0 ante Club Deportivo Morón en el Estadio Nuevo Francisco Urbano por la décima fecha de la Primera Nacional 2026.

Colón-Morón | Primera Nacional - Torneo Nacional | Fecha 10 . Foto: El LitoralColón-Morón | Primera Nacional - Torneo Nacional | Fecha 10 . Foto: El Litoral
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Colón perdió 2 a 0 contra Morón, en el partido correspondiente a la décima fecha de la la Primera Nacional 2026.

Morón consiguió el primer tanto antes del minuto 20.

Luego, recién al comienzo del segundo tiempo, El Gallo puso el 2-0.

El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.

Así quedó la tabla

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