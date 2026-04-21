La derrota de Unión ante Newell’s complicó el panorama tatengue aunque se produjeron resultados que, por ejemplo, permitieron que el equipo aún esté dentro de los ocho clasificados. Para eso, sin dudas, ayuda la buena diferencia de gol que tiene (más 4), sobre Defensa y Justicia y San Lorenzo, que son los otros dos clubes que comparten la posición con 19 puntos.
¿Cómo quedó Unión a dos fechas del final y cuántos puntos va a necesitar?
En la próxima fecha, jugará conociendo todos los resultados. Antes de enfrentar a Vélez, pondrá los ojos en los partidos de Defensa y Justicia, Instituto y San Lorenzo. El mellizo Barros Schelotto dijo que “estaría buenísimo jugar con Unión el domingo” y no el lunes como está programado.
Defensa y Justicia jugará este jueves con Boca, en tanto que San Lorenzo lo hará el viernes, en Vicente López, frente a Platense. Unión jugará el lunes ante Vélez, que ya está virtualmente clasificado, en Liniers, aunque el equipo de los Barros Schelotto buscará quedarse con el primer puesto, hoy en manos de Estudiantes en la zona A.
¿Quién puede “terciar”?, Instituto, que tiene 17 (dos puntos menos que los mencionados) y que el domingo tendrá que visitar a Newell’s en el Parque Independencia, en otro partido clave y que seguramente se seguirá con mucha atención, pues Unión será el último en jugar y lo hará con todos los resultados conocidos.
Un triunfo de Boca y que Instituto no gane en Rosario, sería suficiente para que Unión se mantenga entre los clasificados, aún perdiendo el partido con Vélez (salvo que la derrota en el Amalfitani sea por una diferencia de goles que le haga caer la ecuación positiva que tiene el equipo de Madelón). También podría darse si San Lorenzo pierde su partido.
Arriba de Unión, está Independiente con dos puntos más (21), que el viernes jugará con un Riestra de capa caída, como visitante. Desde ya que es otro de los rivales (como tampoco se puede descartar a Lanús, que tiene 22), pero con una diferencia de puntos que, a esta altura y con solo dos fechas por jugarse, puede tornarse decisiva en la búsqueda de quedar dentro de los ocho.
En verdad, todo puede pasar. Y si para muestra vale un botón, solamente hay que pensar en lo que ocurrió en el último torneo. Estudiantes llegaba a esa última fecha con la necesidad de ganar. Perdió su partido con Argentinos Juniors y luego se dio un combo de resultados que lo favorecieron. Entró octavo y de casualidad. La historia posterior es conocida: jugando siempre de visitante y definiendo en cancha neutral en la final con Racing, se quedó con el título de campeón.
En la última fecha, Unión recibirá la visita de Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia irá a Mendoza para enfrentar a Gimnasia, Independiente será visitante de San Lorenzo e Instituto viajará a Río Cuarto para jugar ante Estudiantes. Unión depende de sí mismo y, la reiteración vale la pena por la importancia que está teniendo en este momento, la diferencia de gol cuenta como un punto más. Hoy, Unión comparte la posición (en puntos), con Defensa y Justicia y San Lorenzo. De los tres, dos están adentro y San Lorenzo se está quedando afuera porque tiene una diferencia de cero, contra los cuatro de Unión y los dos de Defensa y Justicia.
Ya el resultado del jueves (Defensa y Justicia-Boca) podría darle un buen indicio a Unión si es que Boca resulta vencedor. Ocurre que Boca jugará el martes de la semana que viene ante Cruzeiro, en Belo Horizonte, viene de un desgaste importante en el clásico con River y Ubeda está pensando en un equipo con varios suplentes para enfrentar a Defensa, en Florencio Varela y con público visitante.
Vélez empató el lunes con San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, ya está clasificado y espera el encuentro ante Unión del lunes a las 18.45 en el José Amalfitani. El partido tuvo, en las plateas, la presencia de Leonardo Madelón, el DT rojiblanco, quien quiso ver “en vivo y en directo” el desempeño del futuro rival.
La palabra del DT del futuro rival
Guillermo Barros Schelotto, el entrenador de Vélez, señaló luego del encuentro que “nos da tranquilidad el punto y la posibilidad de habernos clasificado a los playoffs. Superamos en puntos al torneo pasado, quedan todavía dos fechas y podemos sumar, lo que nos va a servir para el torneo local y también para las copas a fin de año, apuntamos ahí", aseguró el Mellizo.
En efecto, con 14 fechas disputadas en el pasado Clausura, el Fortín sumaba 25 puntos, uno menos que ahora, aunque el equipo venía en franco declive y, de hecho, en las presentaciones que restaban solo sumó una unidad producto de su igualdad con River, ya que además perdió con Gimnasia. Cuarto en la zona, se iría en octavos con Argentinos Juniors.
El tema pareció gravitar mucho en el pensamiento del entrenador -que ya había dicho en charlas anteriores que no quería repetir la "relajación" del pasado certamen-, puesto que volvió a sacarlo sin pregunta de por medio antes de irse: "¿Listo? Clasificamos… una fecha antes, el torneo pasado nos pasó lo mismo pero con menos cantidad de puntos, hay que mirar el resto de los equipos… Vélez está mejor, un punto mejor".
Igual, el DT no eludió algunos aspectos negativos del juego: "Obviamente tenemos que mejorar quizás la definición, tener más opciones de gol para tratar de superar ampliamente al rival. Hoy fue un partido bastante parejo, en algunos momentos del segundo tiempo con el juego lo pudimos dominar a San Lorenzo".
"Sabíamos que era un partido muy difícil porque San Lorenzo desde la llegada de (Gustavo) Álvarez ha mejorado respecto al juego y a los resultados y venía muy bien entonado. Iba a ser un partido difícil acá, pero en definitiva hicimos un buen partido", definió después.
Su pedido para el partido contra Unión
Por último, dejó un pedido respecto a la próxima semana de competencia, pautada en principio con el encuentro frente a Unión el lunes en Liniers, a Gimnasia y Tiro de Salta el jueves en Caseros por Copa Argentina y el domingo en Rosario ante Newell's en el postergado que cierra la fase regular.
"Podemos jugar tres partidos en seis días, no tenemos problema en hacerlo, pero si el calendario lo permite y los rivales no tienen objeción, estaría buenísimo jugar el domingo con Unión", reclamó.