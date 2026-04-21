Le queda jugar con Vélez y con Talleres

¿Cómo quedó Unión a dos fechas del final y cuántos puntos va a necesitar?

En la próxima fecha, jugará conociendo todos los resultados. Antes de enfrentar a Vélez, pondrá los ojos en los partidos de Defensa y Justicia, Instituto y San Lorenzo. El mellizo Barros Schelotto dijo que “estaría buenísimo jugar con Unión el domingo” y no el lunes como está programado.