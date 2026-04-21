Pasó hace más de 8 años

La última vez que Unión ganó en la cancha de Vélez, fue con Madelón de entrenador

Pensando en el lunes que viene, la primera decisión es definir quién entrará por Estigarribia, que llegó a las cinco amarillas. Miguel Scime justificó la decisión de Espinoza de no mostrarle la segunda amarilla a Vargas, contra Newell’s.