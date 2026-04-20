En la noche de este domingo se produjo la 36° y última presentación de Unión de Santa Fe en el marco de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquet.
Unión lo jugó como una final, le ganó a San Martín de Corrientes y aseguró la permanencia
Fue 89 a 68 en el ángel Malvicino con Franco Balbi como máximo goleador con 19. El tatengue cerró la Liga con récord de 12-23 y evitó jugar el play out por tener mejor diferencia que Atenas, que ahora deberá revalidar la plaza en la serie con Argentino de Junín. Buen marco de público para apoyar al equipo de Rearte en un partido clave.
Ante un interesante número de hinchas que se dieron cita en el estadio Ángel P. Malvicino de la capital provincial, los dirigidos por Ariel Rearte se jugaban la chance de asegurar su lugar en la máxima categoría del básquet argentino recibiendo a un San Martín de Corrientes que ya tenía garantizada su clasificación a los playoffs y solo buscaba completar su calendario antes de la reclasificación.
Sabiendo que necesitaba la victoria para quedarse en la Liga sin depender de lo que hiciera Atenas en su visita a Oberá, Unión jugó el partido como una auténtica final desde el salto inicial y con intensidad e inteligencia dominó las acciones del cotejo a lo largo de los 40 minutos.
Un primer cuarto de máxima eficacia ofensiva le permitió tomar una renta que rondó los 10 puntos y que pudo sostener casi sin sobresaltos durante todo el primer tiempo.
Tras soportar el intento de reacción correntino del inicio del complemento, el tatengue volvió a mostrar su mejor versión sobre el cierre del tercer cuarto para extender su diferencia y llegar a un último parcial sin presiones, donde controló el reloj y el trámite del encuentro.
El final del partido marcó el desahogo del grupo de jugadores, el cuerpo técnico y toda la familia del básquet rojiblanco tras una temporada que inició con otras aspiraciones pero que se fue complicando con el correr de los meses hasta llegar a una impensada definición donde se puso en riesgo la continuidad en la Liga Nacional.
Con registro de 12 victorias y 23 caídas, Unión terminó empatado en el record con San Lorenzo, Platense y Atenas. Los resultados entre sí terminaron perjudicando al griego, que que pese a dar el golpe y ganar anoche en Misiones quedó relegado al puesto 18 y obligado a revalidar su plaza en la serie de play out frente a Argentino de Junín con ventaja de localía para los cordobeses.
Con la tranquilidad de haber garantizado la plaza en el círculo máximo de nuestro básquet, comienza ahora una etapa de profundo balance en la Avenida López y Planes, con la obligación de dar vuelta la página para barajar y dar de nuevo con el deseo de volver a ser protagonistas en la próxima temporada que comenzará recién en el mes de octubre.
El partido
Noche de dientes apretados por lo que se jugaba el local. Unión de arranque planteó una defensa fuerte a la bola y a partir de eso intentó correr la cancha. San Martín se vio inconexo en ataque y poco resolutivo en defensa por lo que no pudo anotar con comodidad.
El segundo parcial se desarrolló dentro de una gran paridad. La visita levantó su defensa, no permitió tantas penetraciones y obligó a tiros forzados al Tatengue; que no tuvo la efectividad del primer cuarto y en defensa bajó la intensidad. Se fueron al descanso con ventaja en favor de los locales.
El tercer capítulo comenzó siendo favorable al Rojinegro, que a partir de la generación de Gaston García pudo romper barreras enemigas y llevar a su equipo a anotar. Cruzando el meridiano del cuarto, Unión acomodó sus líneas defensivas, atacó con criterio y encontró puntos que no había podido conquistar en el comienzo del parcial.
El epílogo fue de alto voltaje, en los primeros instantes Unión conquistó la maxi distancia del encuentro, aunque luego de esto San Martín pidió minuto y regresó al partido con un parcial de 8-0. El local empujado por su gente cerró el partido con criterio y festejó con el público un año más en la categoría.
Síntesis:
Unión (Santa Fe) (89): Franco Balbi 19; Martín Cabrera 13; Yefferson Guerra 5; Emiliano Basabe 9; Christopher Vogt 6 (FI); Felipe Araujo 7; Theodore Akwuba 7; Facundo Chamorro 8; Pablo Spies 3; Agustín Ferrari 3; Benjamín Jacquier 0; Gastón Elías 0. DT: Ariel Rearte.
San Martín (Corrientes) (68): Gastón García 9; Franco Méndez 2; Salvador Giletto 7; Lucas Gargallo 2; Lautaro Berra 10 (FI); Federico Aguerre 4; Víctor Fernández 11; Daniel Moreira De Oliveira 5; Gerónimo Ramallo 4; Mateo Rearte 9; Dante Saettone 5. DT: Andrés Revidatti.
Parciales: 29 – 18; 16 – 18 (45 – 36); 17 – 13 (62 – 49); 27 – 19 (89 – 68 FINA).
Árbitros: Fernando Sampietro, Alberto Ponzo, Andrés Barbarini. Estadio: Ángel P. Malvicino.