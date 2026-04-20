Liga Nacional de Básquet

Unión lo jugó como una final, le ganó a San Martín de Corrientes y aseguró la permanencia

Fue 89 a 68 en el ángel Malvicino con Franco Balbi como máximo goleador con 19. El tatengue cerró la Liga con récord de 12-23 y evitó jugar el play out por tener mejor diferencia que Atenas, que ahora deberá revalidar la plaza en la serie con Argentino de Junín. Buen marco de público para apoyar al equipo de Rearte en un partido clave.