Boca Juniors escribió una noche grande para su historia en el básquet. En Buenos Aires, con el Final Four montado en Obras Sanitarias, derrotó 86-72 a Franca y se consagró campeón de la Basketball Champions League Americas, el torneo más importante del continente a nivel de clubes. Fue su primera corona en esta competencia y una consagración de peso para el básquet argentino.
Boca campeón de América en básquet: venció a Franca y levantó la BCLA
El Xeneize derrotó 86-72 al Sesi Franca de Brasil en la final disputada en Obras Sanitarias y se consagró por primera vez en la Basketball Champions League Americas. El título lo metió además en la próxima Copa Intercontinental FIBA.
El equipo de Nicolás Casalánguida controló la final de punta a punta. Impuso su defensa, sostuvo la ventaja con autoridad y nunca dejó que el conjunto brasileño pudiera discutir de verdad el desarrollo del partido. La diferencia final reflejó con claridad lo que pasó en la cancha durante buena parte de la noche.
Una final dominada desde el arranque
Boca encontró rápido el tono del partido y lo llevó hacia un terreno favorable. El equipo argentino se sintió cómodo con el ritmo, ejecutó mejor en ataque y fue cerrando espacios atrás ante un rival que llegaba con experiencia y jerarquía, pero que nunca logró soltarse en la definición.
La figura individual más destacada fue Santiago Scala, que terminó como máximo anotador de la final con 18 puntos, además de aportar rebotes y asistencias en una actuación muy completa. Su peso ofensivo fue decisivo para que el Xeneize sostuviera la diferencia y manejara el cierre sin sobresaltos.
Francisco Cáffaro, por su parte, se quedó con el premio al Jugador Más Valioso del Final Four. El pivote fue una pieza clave a lo largo de toda la definición en Buenos Aires y terminó coronando su torneo con un reconocimiento que acompañó la vuelta olímpica de Boca.
El camino de Boca hasta la corona
La consagración no se construyó en una sola noche. Boca había llegado al Final Four después de dejar en el camino a Instituto en cuartos de final, una serie exigente que lo metió entre los cuatro mejores del continente y confirmó su candidatura.
Ya en Buenos Aires, el equipo de Casalánguida dio otro paso fuerte al eliminar a Flamengo en semifinales. Esa victoria tuvo un valor extra porque fue ante el campeón defensor y porque le abrió a Boca la puerta de una final que ya aparecía como una oportunidad histórica para el club.
En la definición, el Xeneize no dejó pasar esa chance. Le ganó al Sesi Franca, levantó por primera vez este trofeo continental y se aseguró además un lugar en la próxima Copa Intercontinental FIBA, donde se medirá con campeones de otros continentes.
Una estrella grande para el club
El título le dio a Boca una nueva dimensión internacional en básquet. No se trata solo de una copa más: es la máxima competencia de clubes de América y su conquista refuerza el momento del equipo, que ya venía mostrando solidez en la Liga Nacional y terminó de validarse en el plano continental.
También representa una noticia fuerte para el básquet argentino, que volvió a colocar a uno de sus clubes en lo más alto del continente. El Final Four en Buenos Aires terminó con una vuelta olímpica local y con Boca como dueño de una noche histórica en Obras.