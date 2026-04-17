El básquet mundial quedó de luto por la muerte de Oscar Daniel Bezerra Schmidt, una de las figuras más grandes de la historia del deporte en Brasil y un nombre imposible de separar del goleo, la longevidad y la dimensión olímpica. Tenía 68 años y arrastraba desde hacía 15 años una batalla contra un tumor cerebral.
Murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet brasileño y dueño de una marca olímpica histórica
El exjugador brasileño falleció a los 68 años tras una larga lucha contra un tumor cerebral. Fue una figura enorme del básquet internacional, ícono de Brasil y todavía conserva el récord de puntos convertidos en la historia de los Juegos Olímpicos.
La noticia fue confirmada este viernes y golpeó de lleno al deporte sudamericano. Schmidt había sido hospitalizado tras sufrir un malestar repentino y su fallecimiento desató una ola inmediata de homenajes en Brasil, donde su figura ocupa un lugar de leyenda no solo por sus números, sino también por su peso simbólico en la historia del seleccionado.
Una carrera construida a puro gol
Conocido como “Mano Santa”, Schmidt edificó una trayectoria fuera de escala. A lo largo de su carrera acumuló 49.737 puntos y durante años fue reconocido como el máximo anotador total de la historia del básquet, una marca que sostuvo hasta que fue superada por LeBron James en 2024.
Su relación con los Juegos Olímpicos terminó de convertirlo en un jugador irrepetible. Participó en cinco ediciones consecutivas, desde Moscú 1980 hasta Atlanta 1996, y sigue siendo el máximo anotador histórico del torneo olímpico, con más de mil puntos convertidos en ese escenario.
Ese registro olímpico es una parte central de su legado. Durante años fue la cara del básquet brasileño en el máximo nivel internacional y sostuvo una producción ofensiva asombrosa incluso frente a potencias mundiales, en un tiempo en que el deporte todavía no estaba atravesado por la estructura global y comercial que tiene hoy.
El símbolo de una generación brasileña
Schmidt fue mucho más que un goleador compulsivo. En Brasil quedó ligado a una generación que desafió a las grandes potencias y que tuvo uno de sus momentos más recordados en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987, cuando el seleccionado brasileño derrotó a Estados Unidos en una victoria que se transformó en hito.
También fue parte del equipo que consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Filipinas 1978, otra estación importante dentro de una carrera que cruzó clubes de Brasil, Italia y España y que lo mantuvo durante décadas en una elite sostenida casi exclusivamente por su talento anotador.
Su figura terminó trascendiendo las fronteras del país. En 2013 fue incorporado al Salón de la Fama del Básquet, un reconocimiento que terminó de ubicarlo entre los nombres grandes de la historia del deporte.
La enfermedad y el impacto de su despedida
En el tramo final de su vida, Schmidt convivió con las secuelas de un tumor cerebral. Había sido operado y atravesó durante años distintos tratamientos, en una lucha larga que se volvió parte de su historia pública y que reforzó la imagen de fortaleza con la que ya era leído dentro y fuera de una cancha.
Tras conocerse su muerte, la Confederación Brasileña de Básquetbol y distintas voces del deporte brasileño lo despidieron como una referencia eterna. El impacto no se limitó al básquet: la despedida de Schmidt activó una memoria colectiva que en Brasil lo ubica entre los deportistas más influyentes de su historia contemporánea.
Su nombre queda asociado a una época, a una forma de competir y a una estadística que todavía resiste. Pero, sobre todo, queda ligado a esa rara clase de jugadores que consiguen transformarse en símbolo de un país entero cada vez que la pelota les llega a las manos.