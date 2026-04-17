A los 68 años

Murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet brasileño y dueño de una marca olímpica histórica

El exjugador brasileño falleció a los 68 años tras una larga lucha contra un tumor cerebral. Fue una figura enorme del básquet internacional, ícono de Brasil y todavía conserva el récord de puntos convertidos en la historia de los Juegos Olímpicos.