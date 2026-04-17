“El fútbol cambió mucho, ¿y nosotros?, ¿cambiamos lo suficiente? Hay que entender cómo funciona el nuevo mundo, como evolucionan las generaciones para que el fútbol siga avanzando. Hoy ya no competimos solamente por títulos, sino que competimos por la atención del público, porque el fútbol es parte del entretenimiento”. Así comenzó la charla con Mauro Silva, el campeón del mundo con Brasil en 1994, en el inicio del programa especial rumbo al Mundial de fútbol, que se inició este viernes por la pantalla de CyD, con la conducción de Darío Pignata y Enrique Cruz.
Mauro Silva: “Soy brasileño, pero yo quería que al Mundial de Qatar lo ganara Argentina”
Ese fue el sentimiento cuando su país quedó eliminado y así se refirió en la charla que tuvo en el programa especial que se inició por CyD, rumbo al Mundial, que se emitirá todos los viernes a partir de las 20.30. También habló Claudio Gugnali, técnico alterno de Sabella en el Mundial de Brasil.
Fue el comienzo de un ciclo que se emitirá todos los viernes a partir de las 20.30 y que tendrá su epicentro durante la disputa del Mundial. A propósito, el multimedios El Litoral tendrá enviados especiales a la máxima cita del fútbol, tal cual ha sido su costumbre a través del tiempo y máxime en este momento en el que Argentina deberá defender el título de campeón del mundo conseguido en Qatar en 2022.
Fue un lujo tener, en el arranque del ciclo, a un hombre tan prestigioso como Mauro Silva. Primero, como jugador; luego como dirigente del fútbol brasileño, el brasileño dijo haberse sentido muy contento cuando Argentina salió campeón en Qatar, “máxime por Lionel Scaloni, alguien a quien quiero y respeto mucho”, recordando su paso por La Coruña, cuando compartieron plantel.
Mauro Silva fue integrante del Brasil campeón de 1994, en aquel equipo en el que, entre otros, jugaban Tafarel, Cafú, Dunga, Bebeto, Romario, Zizinho, Zinho y Jorginho, entre otros, con Carlos Alberto Parreira de entrenador.
“El dirigente que llama ladrón al árbitro, o el jugador que hace lo mismo, está conspirando contra el producto. Muchas veces, somos los primeros en destruir contra nuestro producto. Yo jugué en el Bragantino, que es un equipo modesto. Y en España estuve 13 años y gané seis títulos con el Deportivo La Coruña. Si vos me preguntás si el árbitro me perjudicó, te digo que sí. Pero también te digo que muchas veces me benefició. Y nosotros peleábamos contra Real Madrid y Barcelona. Hay que ser más unidos”, continuó Mauro Silva.
“El 81 por ciento de los brasileños no va al estadio y no es porque no aman al fútbol. Es importante que entendamos que todos somos parte del fútbol y hay canales para protestar y mejorar el fútbol. Pero no hay que destruirlo. Hay un estudio que indica que los jóvenes pasan entre 7 y 9 horas frente a una pantalla, más que cuando duermen, más que en la escuela, pero no para el fútbol. Los jóvenes consumen de otra manera”, señaló el ahora dirigente, quien referenció al santafesino Nery Alberto Pumpido en todo momento de la charla y, además, fue disertante en el imperdible Seminario que organizó con total éxito la Conmebol y que contó con la participación de más de 100.000 personas, tanto de manera presencial como, sobre todo, virtual.
"Tenemos historia, talento y pasión, nos falta unidad"
“En Sudamérica tenemos historia, tenemos talento y tenemos pasión. Lo que nos falta es más unidad afuera de las canchas. Adentro de la cancha, hay que defender a muerte los colores de cada uno, pero afuera hay que estar unidos. El futuro del fútbol se construye sobre cuatro pilares: la integración, la gobernanza, la educación y la visión común. La integración de federaciones y clubes actuando como bloques. La gobernanza estableciendo reglas claras, transparencia y confianza. La educación formando líderes para el futuro y la visión común de buscar un único rumbo”, siguió Mauro Silva en la amena charla con los periodistas que cubren fútbol en el multimedios El Litoral.
“Hacía 20 años que un país sudamericano no ganaba un Mundial, desde Brasil 2002. Yo quería que al Mundial de Qatar lo ganara Argentina. ¿Quién iba a querer que lo gane?, ¿Alemania, Inglaterra?. No. Quería que lo gane Argentina. Soy brasileño y Argentina es el rival nuestro adentro de la cancha, pero no afuera. Entonces, cuando Brasil quedó eliminado, yo hice fuerza por Argentina. Y afuera, me pliego al interés del fútbol sudamericano, que es que gane un sudamericano. La grandeza de uno está relacionada a la grandeza del otro. Es importante que entendamos que Argentina necesita de Brasil y viceversa. Ojalá tengamos una final sudamericana en Estados Unidos, México y Canadá”, concluyó Mauro Silva.
"A Leo lo veo muy feliz"
Luego, llegó el turno de alguien muy querido en Santa Fe: Claudio Gugnali. Actualmente en Panamá, donde está participando con su selección del ascenso (con varios jugadores de Colón) y habiendo sufrido hace unos días la pérdida de su madre, Gugnali recordó lo que fueron los días previos al Mundial de Brasil, en 2014, cuando formó parte del cuerpo técnico de Sabella.
“Fue el momento más difícil, cuando le tuvimos que decir a Nicolás Otamendi, Ever Banega y José Sosa que se quedaban afuera. Sabella dio los nombres y les dijo: ‘El que quiera tener explicaciones, lo espero en mi habitación’. Fueron los tres, por separado. Sabella recordó que él se quedó afuera del Mundial de 1986 y que luego le agradeció a Bilardo por la manera en que lo trató. “Otamendi tuvo su revancha después, pero fue el momento más complicado y lo será para cualquier entrenador”, señaló Gugnali.
También dijo que tuvo la posibilidad de estar con Messi cuando se jugaron los últimos amistosos. “Lo ví muy bien, contento, está feliz. No es como cuando lo ví en París. Ahí no estaba bien. Ahora se nota que sí, porque también vé que su familia está muy bien en Miami. Leo es un tipo normal, respeta su familia y lo importante es que sea feliz. Y lo es. Y futbolísticamente lo ví muy bien, con muchas ganas, con velocidad. Está intacto. El segundo amistoso, contra Zambia, fue una muy buena actuación del equipo”, dijo el ex jugador de Colón y ex coordinador de fútbol amateur y entrenador del equipo de Primera en Unión.
"Scaloni debe estar esperando que a ningún jugador le pase algo grave. Los chicos juegan cosas importantes a esta altura del año y, como técnico, sufrís y esperás que terminen sanos los partidos. Ellos, los jugadores tienen compromisos y deben cumplirlos, no pueden guardarse nada. Y como entrenador de la selección, lo que esperás que no se lesione ninguno", concluyó Gugnali, no sin antes señalar que "observé un micro clima, dentro del grupo, que es muy bueno".
Así culminó, con dos entrevistas con mucho “jugo periodístico” para extraer, el primer programa de un ciclo que se inició este viernes y continuará una vez por semana hasta que se llegue a los días previos al Mundial, que se iniciará el 11 de junio, cuando el multimedios El Litoral vuelva a marcar la gran diferencia. Fiel a su estilo, a su historia de 109 años y a ese lema que nunca abandonará: el de acompañar a la pasión de los santafesinos. Con Unión, con Colón y también con la selección nacional.