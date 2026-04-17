El Litoral rumbo al Mundial

Mauro Silva: “Soy brasileño, pero yo quería que al Mundial de Qatar lo ganara Argentina”

Ese fue el sentimiento cuando su país quedó eliminado y así se refirió en la charla que tuvo en el programa especial que se inició por CyD, rumbo al Mundial, que se emitirá todos los viernes a partir de las 20.30. También habló Claudio Gugnali, técnico alterno de Sabella en el Mundial de Brasil.