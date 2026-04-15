A menos de dos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, El Litoral renueva – como en cada día – su compromiso permanente desde hace 108 años de estar presente con una mirada santafesina de aquellos acontecimientos que nos interesan a los santafesinos. El fútbol, un Mundial y la selección argentina aglutinan, justamente, esa enorme porción de sentimiento y pasión que moviliza a un pueblo tan futbolero como el nuestro.
El Litoral inicia este viernes su propio camino al Mundial
Faltan menos de dos meses para que Argentina defienda el título de Qatar y el multimedios líder en la región se prepara con programas especiales, la mejor cobertura y enviados especiales a Estados Unidos.
Desde este viernes a las 20.30, por la pantalla de Cable y Diario, comenzaremos a vivir la vigilia por este nuevo Mundial, esta vez con el singular complemento de tratarse de un certamen en el que Argentina tendrá la dura – y hermosa - responsabilidad de defender el título de campeón del mundo brillantemente logrado en la inolvidable gesta de Qatar, en 2022.
Todos los viernes, con la conducción de Darío Pignata y Enrique Cruz, viviremos por CYD Litoral y por todas las plataformas de nuestro multimedios (web, canal de youtube, instagram y facebook) la previa del magno certamen y, naturalmente, por la edición tradicional de nuestro diario papel, para que los seguidores de El Litoral puedan contar con la mirada y la opinión de santafesinos.
El Litoral, como nadie, puede contar la historia desde el lugar de los hechos. En el caso puntual de este Mundial, con enviados especiales (el periodista Enrique Cruz, jefe de la sección Deportes del multimedios, con experiencia en cobertura de varios mundiales y Copa América, y el film maker Fernando Nicola) quienes se encargarán de acercar, a los fieles seguidores de El Litoral, todo lo que acontezca con esta selección argentina que tiene un fuerte componente santafesino por lo que representan nada menos que Lionel Messi y Lionel Scaloni.
Los viernes arrancaremos con un programa semanal en este tiempo de previa, pero en la inminencia de la llegada del torneo, intensificaremos el contacto con nuestros seguidores. Desde ya que la cobertura en la web y en el diario papel irá creciendo de manera constante, pero también estableceremos el ida y vuelta con programas diarios desde Estados Unidos y presencia en los noticieros propios de CYD Litoral, replicándose todo en las plataformas del multimedios de El Litoral.
Cabe destacar también que nuestros enviados especiales tienen la correspondiente acreditación otorgada por Fifa, lo cual ubica a El Litoral como el medio más reconocido por su permanente presencia en los acontecimientos futbolísticos internacionales y siguiendo a nuestra selección argentina, lo cual supone un esfuerzo desde lo empresarial y periodístico sumamente importante.
Desde aquel 7 de agosto de 1918, El Litoral fue creciendo y adaptándose a los cambios de tecnología y de las formas de llegar a los lectores y audiencia, ratificando el compromiso permanente con la verdad, ineludible requisito de credibilidad para con aquellos que confían en el producto que el multimedios entrega con mucho trabajo, responsabilidad y pasión por lo que hacemos. Así lo indica ese eslogan que hemos acuñado desde hace un tiempo y por el que nos comprometemos a “estar junto a la pasión de los santafesinos”.