La Selección argentina ya juega su propio partido antes del Mundial 2026. Mientras los futbolistas atraviesan el tramo decisivo de la temporada europea, el cuerpo técnico sigue de cerca cada lesión, cada recaída y cada esfuerzo al límite, con la mirada puesta en llegar a la Copa del Mundo con la base del plantel en plenitud.
El mensaje de Scaloni a los futbolistas antes del Mundial: “Piensen un poquito en la Selección”
Roberto Ayala contó que el cuerpo técnico les pidió a algunos futbolistas que se cuiden en el cierre de la temporada europea. También habló del recambio y llevó tranquilidad por la recuperación de Cristian Romero.
En ese contexto, Roberto Ayala contó que Lionel Scaloni les bajó un mensaje a varios jugadores. “En algún momento les dijo: piensen un poquito en la Selección”, explicó el ayudante de campo, al describir la preocupación del cuerpo técnico por el desgaste físico de un calendario que no da respiro.
El pedido del cuerpo técnico antes del Mundial
Ayala dejó en claro que el mensaje no apunta a una falta de compromiso, sino a una advertencia lógica frente al momento del año. Los jugadores llegan al cierre de sus ligas con objetivos pesados en juego, desde títulos hasta descensos, y en ese escenario muchas veces compiten al límite de sus posibilidades físicas.
“Es muy difícil, al final de una temporada donde el equipo se está jugando tal vez un descenso o un campeonato, que puedan medirse y no meter el pie”, explicó. La frase expuso con claridad el dilema que enfrenta el cuerpo técnico argentino a menos de dos meses del arranque de la Copa del Mundo.
La idea central, en ese marco, pasa por una prioridad concreta: que todos lleguen sanos. “Queremos que terminen sanos, que es lo que necesitamos”, resumió Ayala, en una conferencia marcada por el seguimiento médico y por la preocupación que generaron varios casos recientes dentro del plantel.
Cuti Romero, una alarma que siguen de cerca
Uno de esos focos está puesto en Cristian Romero. El defensor encendió la alarma en las últimas horas por su lesión ligamentaria y por el temor lógico que provoca cualquier contratiempo a esta altura del calendario, sobre todo tratándose de una pieza central en la estructura defensiva de Scaloni.
Ayala buscó bajar el nivel de inquietud. “Los tiempos dan, entonces por ese lado estamos tranquilos”, señaló, al referirse a la recuperación del zaguero. La frase no elimina la atención sobre su evolución, pero sí marca que en el cuerpo técnico entienden que el defensor todavía cuenta con margen para llegar al Mundial.
El seguimiento no se limita a informes médicos enviados por los clubes. Ayala también explicó que el cuerpo técnico se reparte el monitoreo de los futbolistas, con contactos directos por teléfono o por videollamada para saber cómo está cada uno y acompañar de cerca su situación física en este tramo final.
Barco, Nico Paz y la sangre nueva
Además de hablar de los lesionados, Ayala se refirió al recambio generacional que empieza a tomar forma en la Selección. Allí mencionó nombres como Valentín Barco y Nicolás Paz, dos futbolistas que aparecen dentro del universo de opciones que el cuerpo técnico sigue con especial atención.
“Está bueno tener muchas opciones. Es sangre nueva, savia nueva; necesitamos esa energía”, afirmó. La frase resume una parte del momento que vive la Selección: mantener la columna vertebral campeona, pero al mismo tiempo abrir espacio para futbolistas jóvenes que puedan empujar desde atrás y darle nuevas variantes al equipo.
Ese proceso, de todos modos, no simplifica las decisiones. Cuanto mayor es la cantidad de nombres competitivos, más difícil se vuelve el recorte final. Ayala lo dejó entrever al admitir que el desafío aparecerá cuando llegue el momento de reducir la lista y definir quiénes suben al avión rumbo al Mundial.
Una cuenta regresiva marcada por el cuidado
La conferencia dejó una imagen precisa del momento que atraviesa la Selección. No se trata solo de entrenar o esperar la lista definitiva, sino de administrar una cuenta regresiva en la que cada fecha europea puede traer una buena noticia o un problema inesperado.
Por eso, el pedido de “pensar un poquito en la Selección” funciona como una síntesis de esta etapa. Es una frase simple, pero detrás de ella hay seguimiento, prevención, comunicación constante y una preocupación que ya se volvió central en Ezeiza mientras el Mundial 2026 empieza a acercarse de verdad.