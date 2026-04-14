Inter Miami informó este martes que Javier Mascherano dejó de ser el entrenador principal del equipo de la MLS. La noticia fue comunicada por el propio club a través de un mensaje oficial en el que el argentino explicó los motivos de su salida y cerró su ciclo al frente del plantel que tiene a Lionel Messi como capitán.
“Por motivos personales”; Mascherano dejó de ser el DT de Inter Miami
El ex capitán de la Selección se despidió con un mensaje oficial y cerró su ciclo al frente del equipo de Lionel Messi.
“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador principal del Inter Miami CF”, expresó Mascherano en el comunicado difundido por la institución que generó sorpresa en el mundo del fútbol.
La despedida de Mascherano
En el mismo texto, el exvolante agradeció a la dirigencia por la oportunidad recibida. “Ante todo, me gustaría agradecer al Club la confianza que depositaron en mí”, señaló, antes de ampliar el reconocimiento al resto de la estructura que lo acompañó en esta etapa.
Mascherano también destacó el rol interno de quienes forman parte del día a día de la franquicia. “A cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo”, escribió, y reservó un lugar especial para los futbolistas, a quienes les adjudicó buena parte de lo vivido durante su paso por el banco.
“Especialmente a los jugadores, que nos hicieron posible vivir momentos inolvidables”, agregó el entrenador.
El recuerdo de una etapa corta
Mascherano también incluyó un mensaje para los simpatizantes del club. “También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos”, afirmó, en una mención que buscó incluir al entorno más cercano de la identidad que Inter Miami viene construyendo en estos años.
En otro tramo del comunicado, el argentino dejó una referencia al momento más importante de su ciclo. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, escribió. Esa línea puso el foco en uno de los hitos deportivos que el técnico eligió rescatar al momento de despedirse del club.
La parte final del mensaje mantuvo el mismo tono. “Dondequiera que esté, seguiré deseando lo mejor al Club de ahora en adelante. No tengo ninguna duda de que el Club seguirá logrando éxitos en el futuro. Les mando un gran abrazo y gracias por todo”, cerró Mascherano.
Otra salida con el mismo argumento
La fórmula elegida para explicar su salida llamó la atención por un antecedente reciente. El rosarino Gerardo Martino también había dejado Inter Miami bajo la misma explicación pública: “motivos personales”. Esa coincidencia volvió inevitable la comparación entre ambos ciclos.
Martino había estado un año y cinco meses al frente del equipo. Mascherano, en cambio, cerró su etapa después de un año y tres meses. En ambos casos, el argumento oficial fue el mismo, aunque los contextos deportivos y los momentos del club hayan sido distintos.
La salida de Mascherano reabre ahora la discusión sobre la estabilidad del banco de Inter Miami y obliga a la dirigencia a resolver un nuevo cambio en un puesto clave. Por el peso de Messi, por la exposición del proyecto y por la magnitud internacional del club, cada movimiento adquiere una dimensión mayor.