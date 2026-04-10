El futuro de Neymar volvió a sacudirse fuera de Brasil. FC Cincinnati inició contactos preliminares con el entorno del delantero para evaluar un posible desembarco en la MLS, en una movida que lo pondría a competir en la misma liga que Lionel Messi y el Inter Miami. La gestión, de todos modos, está en una etapa muy inicial y no se tradujo todavía en una negociación formal ni en una propuesta concreta.
Un club de la MLS tanteó a Neymar y sueña con ponerlo frente al Inter Miami de Messi
FC Cincinnati inició contactos preliminares para explorar un posible fichaje del brasileño. Por ahora no hay oferta formal y el principal obstáculo pasa por el reglamento de la MLS y el contrato vigente con Santos.
La posibilidad aparece en un momento particular para el brasileño, que busca continuidad en Santos y también minutos para volver a meterse de lleno en la consideración de la selección de Brasil. Su situación física sigue siendo un factor central y, al mismo tiempo, su objetivo deportivo está puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
Cincinnati lo estudia, pero no tiene el camino libre
El interés del club de Ohio existe, aunque el mayor freno hoy está en el reglamento de la MLS. Cincinnati no tendría libre un cupo de jugador designado, la figura que permite incorporar estrellas internacionales con contratos por fuera del tope salarial regular. Ese detalle obliga a pensar antes en una reestructuración del plantel que en una operación rápida.
La traba no es menor. La liga exige ese tipo de encuadre para futbolistas de esta dimensión económica y mediática, y por eso cualquier avance serio requeriría liberar una de esas plazas o rediseñar la ingeniería contractual del club. Por ahora, todo está en fase exploratoria.
Neymar sigue atado a Santos
Otro punto clave es el contrato. Reuters informó en enero que Neymar extendió su vínculo con Santos hasta fines de 2026, justamente con la mira puesta en llegar al Mundial con rodaje y estabilidad en su club de origen. Eso significa que cualquier salida anticipada dependería de una negociación con la entidad paulista.
En paralelo, el propio jugador deslizó en febrero que incluso evalúa retirarse al final de 2026, una señal de que su horizonte inmediato está atado más a su recuperación, a su estado físico y a la Copa del Mundo que a un proyecto a largo plazo en otro destino.
La MLS sigue mirando estrellas
Más allá del caso puntual, el tanteo confirma que la MLS sigue buscando nombres de alto impacto global. El efecto Messi reconfiguró la visibilidad de la liga y empujó a otros clubes a estudiar operaciones ambiciosas, aun cuando muchas de ellas no pasen de una fase preliminar.
Para Cincinnati, sumar a Neymar implicaría un salto deportivo, comercial y mediático gigantesco. Para Neymar, en cambio, la decisión pasaría por equilibrar dinero, competencia, salud y selección. Hoy, el interés existe; el pase, en cambio, todavía está lejos de ser algo más que una idea en evaluación.