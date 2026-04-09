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Antesala del Mundial 2026

Argentina vs. Islandia: se definió el último amistoso antes de defender el título

Se confirmaron los últimos encuentros que disputará el seleccionado de Scaloni previo a la Copa del Mundo durante la próxima Fecha FIFA. El primero será con Honduras en Texas y luego Islandia en Alabama.

La Albiceleste se prepara para el Mundial con amistosos en Texas y Alabama. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.La Albiceleste se prepara para el Mundial con amistosos en Texas y Alabama. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.
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La Selección Argentina jugará dos nuevos amistosos internacionales en la antesala del Mundial, luego de que la federación de Honduras e Islandia anunciaran de manera oficial el cruce entre ambos equipos.

Por el lado de Honduras, el partido se jugará el próximo 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas, en el marco de una Fecha FIFA que servirá como preparación para ambas selecciones.

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El anuncio, realizado a través de las redes sociales del combinado centroamericano, invita además a los hinchas hondureños en Estados Unidos a acompañar al equipo en este compromiso.

Mientras tanto, Argentina continúa definiendo el plantel con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, sumando rodaje y probando variantes en lo que va a ser la convocatoria final.

Soccer Football - World Cup - Group D - Argentina vs Iceland - Spartak Stadium, Moscow, Russia - June 16, 2018 Iceland's Hannes Por Halldorsson saves a penalty taken by Argentina's Lionel Messi REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY moscu rusia lionel messi futbol campeonato mundial 2018 futbol futbolistas partido seleccion argentina islandiaArgentina e Islandia reviven el duelo de Rusia 2018, recordado por el penal atajado a Messi. Foto: REUTERS / Albert Gea.

A su vez, Islandia, por medio de su página web, confirmó el amistoso internacional ante Argentina como parte de la preparación del campeón del mundo rumbo al Mundial 2026.

La Asociación Islandesa de Fútbol (KSI) anunció que su selección mayor enfrentará a la “Albiceleste” el próximo 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en Estados Unidos.

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Este encuentro será el último compromiso del conjunto argentino antes de iniciar la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá.

Será apenas la segunda vez que Islandia y Argentina se enfrenten a nivel de selecciones mayores, con el único antecedente que se remonta al Mundial de Rusia 2018, donde igualaron 1-1, con gol de Alfreð Finnbogason para el conjunto europeo y Sergio Agüero para la albiceleste dirigida por Jorge Sampaoli.

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